BCCI Central Contracts : रोहित-कोहलीचं डिमोशन, A+ ऐवजी B ग्रेडमध्ये समावेश? ३० खेळाडूंच्या यादीत कुणाची नावं?

बीसीसीआयने नव्या हंगामासाठी सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टबाबत निर्णय घेतल्याचं समजतं आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, यासाठी एकूण ३० खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचाही समावेश आहे. मात्र, त्यांना आधीच्या A+ ग्रेडमधून B ग्रेडमध्ये ठेवण्यात आलं असल्याचं सांगितलं जातं आहे. .गेल्या काही दिवसांपासून BCCI च्या सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये चार ग्रेडऐवजी तीनच ग्रेडपर्यंत असावे अशी चर्चा सुरु आहे. यावर बीसीसीआय गांभीर्याने विचार करते आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तीन ग्रेड सिस्टीममध्ये रोहित आणि विराट आता B ग्रेडमध्ये ठेवण्यात आलं आहे. त्यांना आता ७ कोटीऐवजी ३ ते ५ कोटी रुपये मानधन दिलं जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, बीसीसीआयकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही..अजित आगरकरचे धक्कातंत्र! Virat Kohli, रोहित शर्मा यांना बसणार मोठा फटका, BCCI कडे पाठवलाय प्रस्ताव, आता... .मीडिया रिपोर्टनुसार, A ग्रेडमध्ये तीन खेळाडूंना स्थान देण्यात आले आहे. यामध्ये वनडे आणि कसोटी संघाचा कर्णधार शुभमन गिल, स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि अनुभवी अष्टपैलू रवींद्र जडेजा यांचा समावेश आहे. या तिन्ही खेळाडूंना सर्वाधिक मानधन दिलं जाणार आहे आहे. मात्र, नेमकी रक्कम किती असेल, याबाबत स्पष्टता नाही. गेल्या वर्षी सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टमध्ये एकूण ३४ खेळाडूंचा समावेश होता, मात्र यंदा ही संख्या ३० वर आली आहे. या यादीत साई सुदर्शनचा पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. A ग्रेडमध्ये ३, B ग्रेडमध्ये ११ आणि C ग्रेडमध्ये १६ खेळाडूंचा समावेश असल्याची माहिती आहे..भारतीय संघातून वगळले, म्हणून Rinku Singh पेटला! २४० च्या स्ट्राईक रेटने स्फोटक खेळी; समीर रिझवी, माधव कौशिक यांचेही अर्धशतक.मिळालेल्या माहितीनुसार. A मध्ये ग्रेडमध्ये शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, B ग्रेडमध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, वॉशिंग्टन सुंदर, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, श्रेयस अय्यर आणि C ग्रेडमध्ये तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, संजू सॅमसन, रिंकू सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, आकाश दीप, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड, रवि बिश्नोई आणि साई सुदर्शन, यांचा समावेश आहे, याबाबत बीसीसीआय अधिकृत घोषणा कधी करते, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.