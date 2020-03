मोठी बातमी : कोरोनामुळे IPL स्पर्धा पुढे ढकलली; 'या' तारखेला होणार प्रारंभ?

नवी दिल्ली / मुंबई : चीननंतर आता जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे. दिवसेंदिवस कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत वाढ होऊ लागल्याने प्रशासनानेही खबरदारी म्हणून कठोर निर्णय घेण्यास सुरवात केली आहे. परिणामी, जगभरातील अनेक महत्त्वाच्या स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत.

दरवर्षीप्रमाणे यंदा नियोजित असलेली आयपीएल स्पर्धा तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय बीसीसीआयने घेतला आहे. २९ मार्चला आयपीएलला प्रारंभ होणार होता. मात्र, आता ही स्पर्धा १५ एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. याबाबतच्या सूचना संघमालकांना देण्यात आल्या आहेत.

जगभरातील जवळपास ११० पेक्षा जास्त देशांमध्ये कोरोनाने शिरकाव केला आहे. देशातही कोरोनाग्रस्तांची संख्या नव्वदच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे कोरोनाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाच्या स्पर्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. प्रेक्षकांविना आयपीएल स्पर्धा भरविण्यात यावी, अशा प्रकारची चर्चा सुरू होती.

तसेच १५ एप्रिलपर्यंत केंद्र सरकारने सर्व व्हिसा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे परदेशी खेळाडूही भारतात येऊ शकत नाहीत. परिणामी, बीसीसीआय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत १५ एप्रिलपर्यंत स्पर्धेला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पुढील सूचना येईपर्यंत आयपीएल स्पर्धा सुरू होणार नाही, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या अगोदरच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारने आयपीएलचे सामने भरविण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. आता दिल्ली सरकारनेही आयपीएलचे सामने दिल्लीत खेळविण्यात येणार नाहीत, हे स्पष्ट केले. त्यामुळे बीसीसीआय काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

Board of Control for Cricket in India: We are concerned & sensitive about all our stakeholders, and public health in general, and are taking all necessary steps to ensure that, all people related to IPL including fans have a safe cricketing experience. pic.twitter.com/avG9CURfQv

— ANI (@ANI) March 13, 2020