BCCI President : बीसीसीआयचा अध्यक्ष ठरला? माजी क्रिकेटपटूचं नाव चर्चेत...असा खेळाडू जो आपल्याला आठवतंही नसेल; पडद्यामागे नेमकं काय घडतंय?

mithun manhas former cricketer likely to take charge : गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआयचा नवा अध्यक्ष कोण होणार, याची चर्चा सुरु आहे. यासाठी दिग्गजांची खेळाडूंची नावं चर्चत आहेत. २८ सप्टेंबर रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत नव्या अध्यक्षांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी बीसीसीआयचा अध्यक्ष ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी माजी क्रिकेटपटू मिथुन मनहास यांची निवड निश्चित झाल्याची माहिती आहे. दिल्लीत पार पडलेल्या बैठकीत त्यांच्या नावावर एकमत झाल्याचं समजतं आहे. २८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सभेत मिथुन मनहास यांच्याकडे बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे दिली जातील अशी माहिती आहे..IND vs OMN सामन्यातील 'इम्पॅक्ट प्लेअर' चा पुरस्कार कोणाला मिळाला? BCCI चा Video पाहून व्यक्त कराल आश्चर्य, संजू सॅमसन दुर्लक्षित.माजी अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांनी बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर जवळपास तीन आठवड्यांपासून हे पद रिक्त आहे. राजीव शुक्ला यांच्याकडे अंतरिम अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. यापूर्वी बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी माजी खेळाडूंची निवड केली जाईल, अशी नावाची चर्चा होती. त्यानुसार आता मिथुन मनहास याचं नाव पुढे आलं आहे. अनुभव असलेल्या व्यक्तीकडे अध्यक्षपद जाणे, हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे मानले जातं आहे..कोण आहेत मिथुन मनहास?मिथुन मनहास हे देशांतर्गत क्रिकेटमधील मोठं नाव आहे. पण त्यांनी भारतीय संघासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेले नाहीत. पण देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये भरीव योगदान दिलं आहे. त्यांनी दुलीप ट्रॉफीसाठी नॉर्थ झोनचे संयोजक म्हणून काम केलं आहे. तसेच ते आयपीएलमधील गुजरात टायटन्स संघाचाही भाग राहिले आहेत. सध्या ते जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनचे प्रशासक म्हणून काम बघत आहेत..Apollo Tyers भारतीय संघाच्या एका सामन्यासाठी BCCI ला किती रुपये देणार?.मिथुन मनहास यांनी 1997 मध्ये दिल्लीच्या रणजी संघाकडून प्रथम दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. 2007 मध्ये मिथुन मनहास यांनी दिल्लीला तब्बल 16 वर्षांनी रणजी स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवून दिलं. त्यांनी प्रथम दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये 9714 धावा केल्या आहेत. त्यांच्या नावावर 27 शतक आणि 49 अर्धशतकं आहेत. 2016 साली त्यांच्या पहिल्या दर्जाच्या क्रिकेटमधील शेवटचा सामना खेळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.