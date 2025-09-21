क्रीडा

BCCI President : बीसीसीआयचा अध्यक्ष ठरला? माजी क्रिकेटपटूचं नाव चर्चेत...असा खेळाडू जो आपल्याला आठवतंही नसेल; पडद्यामागे नेमकं काय घडतंय?

Ex-Cricketer to Lead Indian Cricket Board : २८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बीसीसीआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेपूर्वीच नव्या अध्यक्षांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. यासाठी माजी क्रिकेटपटूचं नाव चर्चेत आहे.
Mithun Manhas Likely Successo

Mithun Manhas Likely Successo

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

mithun manhas former cricketer likely to take charge : गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआयचा नवा अध्यक्ष कोण होणार, याची चर्चा सुरु आहे. यासाठी दिग्गजांची खेळाडूंची नावं चर्चत आहेत. २८ सप्टेंबर रोजी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत नव्या अध्यक्षांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी बीसीसीआयचा अध्यक्ष ठरल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Cricketer News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com