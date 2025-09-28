BCCI ला मिळाला नवा अध्यक्ष..! अखेर माजी रणजी क्रिकेटपटूच्या नावावर शिक्कामोर्तब, कोण आहे मिथुन मनहास?

Who is Mithun Manhas? : गेल्या काही दिवसांपासून बीसीसीआयचा नवा अध्यक्ष कोण होणार, याची चर्चा सुरु होती. अध्यक्षपदासाठी माजी क्रिकेटपटू मिथुन मनहास यांच्यासह अनेक नावं नाव चर्चेत होती. मात्र, आज मिथून मनहास यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. रॉजर बिन्नींनंतर मिथुन मनहास हे बीसीसीआयचे अध्यक्ष म्हणून काम बघणार आहेत. त्यामुळे बीसीसीआयला आज नवा बॉस मिळाला आहे..बीसीसीआयच्या आज झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच मिथुन मनहास यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करत अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली. आजच्या सभेत त्यांची अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली. तसेच राजीव शुक्ला उपाध्यक्षपदी कायम ठेवण्यात आलं आहे..Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार....याशिवाय इतरही पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष आणि माजी भारतीय फिरकी गोलंदाज रघुराम भट यांची कोषाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. तर देवजीत सैकिया यांना सचिव तर प्रभतेज भाटिया यांची संयुक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आलं आहे..मिथुन मनहास यांनी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळलेले नाहीत. पण देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्यांनी भरीव योगदान दिलं आहे. यापूर्वी ते दुलीप ट्रॉफीसाठी नॉर्थ झोनचे संयोजक राहिले आहेत. तसेच त्यांनी गुजरात टायटन्स संघाबरोबरही काम केल आहे. सध्या ते जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनचे प्रशासक म्हणून काम बघत आहेत..Breaking : Shreyas Iyer ची वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेतून माघार; सहा महिन्यासाठी ब्रेक, BCCI चं महत्त्वाचं स्टेटमेंट.मिथुन मनहास यांनी 1997 मध्ये दिल्लीच्या रणजी संघाकडून प्रथम दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं होतं. 2007 मध्ये त्यांनी दिल्लीला तब्बल 16 वर्षांनी रणजी स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवून दिलं होतं. त्यांनी प्रथम दर्जाच्या क्रिकेटमध्ये 9714 धावा केल्या असून त्यांच्या नावावर 27 शतक आणि 49 अर्धशतकं आहेत. 2016 साली त्यांच्या पहिल्या दर्जाच्या क्रिकेटमधील शेवटचा सामना खेळला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.