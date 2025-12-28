Gautam Gambhir: गौतम गंभीरचं पद धोक्यात? 'या' अनुभवी खेळाडूला ऑफर; कसोटी संघासाठी BCCIचा ‘प्लॅन B’ तयार!

जुलै २०२४ मध्ये गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट संघाचे मुख्य प्रशिक्षक बनले. त्यांच्या प्रशिक्षणाखाली भारताची टी-२० आणि एकदिवसीय सामन्यांमध्ये कामगिरी प्रभावी राहिली आहे. अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून संघाने चॅम्पियन्स ट्रॉफी (एकदिवसीय) आणि टी-२० मध्ये आशिया कप जिंकला. संघाला कसोटी क्रिकेटमध्ये संघर्ष करावा लागला आहे. गेल्या मालिकेत, भारताने घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची कसोटी मालिका ०-२ अशी गमावली. .एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, बीसीसीआयच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने कसोटी संघाचे प्रशिक्षक होण्याबाबत अनौपचारिकपणे व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांच्याशी संपर्क साधला. गौतम गंभीरच्या प्रशिक्षणाखाली, टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियामध्ये एक कसोटी मालिकाही गमावली. ज्यामुळे वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. .Team India U19: आयसीसी U-19 वर्ल्डकप आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी टीम इंडिया जाहीर; कर्णधारपदाची धुरा कुणाकडे?.या चक्रात (२०२५-२७) भारताची कामगिरीही खराब आहे. त्यांनी नऊपैकी फक्त चार सामने जिंकले आहेत आणि तेवढेच सामने गमावले आहेत. संघ सहाव्या क्रमांकावर आहे. एका वृत्तानुसार, नोव्हेंबरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची कसोटी मालिका ०-२ अशी गमावल्यानंतर, बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीएसई व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना अनौपचारिकपणे विचारले होते की त्यांना कसोटी संघाचे प्रशिक्षक व्हायचे आहे का?.माजी भारतीय क्रिकेटपटू व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे बेंगळुरू येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्सचे क्रिकेट प्रमुख आहेत. ते या पदावर राहण्याचा मानस असल्याचे वृत्त आहे. गौतम गंभीरचा २०२७ च्या विश्वचषकापर्यंत बीसीसीआयशी करार आहे. परंतु असे वृत्त आहे की, यावर विचार केला जाऊ शकतो. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकातील भारताच्या कामगिरीवर बरेच काही अवलंबून असेल..अहवालात म्हटले आहे की, गंभीर हा कसोटी संघाचा प्रशिक्षक म्हणून कायम राहण्यासाठी योग्य व्यक्ती आहे का यावर सध्या बीसीसीआयमध्ये चर्चा सुरू आहे. २०२५-२७ च्या जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील पुढील नऊ सामन्यांसाठी गंभीरची प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती करावी की तो या पदावर कायम राहावा यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही..Arjun Tendulkar ला प्रतिस्पर्धी फलंदाजांनी चांगला चोप दिला; नशीब ललित यादव, दीपराज गावकरने संघाला सावरले, ८ धावांनी जिंकवले.ऑगस्टपर्यंत भारत रेड-बॉल क्रिकेट खेळणार नाही. ऑगस्टमध्ये टीम इंडिया दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी श्रीलंकेचा दौरा करेल. त्यानंतर, ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भारत दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा दौरा करेल. ऑस्ट्रेलिया २०२७ च्या सुरुवातीला पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी भारताचा दौरा करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.