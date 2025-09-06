BCCI Sponsorship 2025 : नव्या प्रायोजकातून बीसीसीआय ४०० कोटींहून अधिक कमवणार? नेमका प्लॅन काय?

BCCI raises sponsorship rates for Team India matches : भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व आता महाग होणार आहे. द्विपक्षीय मालिकेतील प्रत्येक सामन्यासाठी ३.५ कोटी रुपये, तर बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत प्रत्येक सामन्यासाठी १.५ कोटी रुपये इतका दर बीसीसीआयने निश्चित केला आहे. या बदलामुळे बीसीसीआयला ४०० कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. .उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दर सध्या आकारल्या जाणाऱ्या दरांपेक्षा थोडे अधिक आहेत. सध्या एका द्विपक्षीय सामन्यासाठी ३.१७ कोटी रुपये आणि बहुराष्ट्रीय सामन्यासाठी १.१२ कोटी रुपये दर आकारले जात आहेत. ड्रीम ११ या जर्सी प्रायोजकाच्या माघारीनंतर हा बदल करण्यात आला आहे. सरकारच्या ‘ऑनलाइन गेमिंग कायद्यामुळे‘ ड्रीम ११ कंपनी करारातून बाहेर पडली आहे..IPL Presidency: आयपीएल अध्यक्षपदासाठी संजय नाईक आणि राजीव शुक्ला यांच्यात टक्कर; BCCI ची निवडणूक होणार.सरकारने नुकतेच ‘ऑनलाइन गेमिंगचे प्रोत्साहन व नियमन अधिनियम २०२५’ लागू केल्यानंतर बीसीसीआयने तत्काळ भारतीय संघाच्या प्रमुख प्रायोजक कंपनी ड्रीम ११चा करार रद्द केला. आशिया कपनंतरच हा नवा दर लागू होईल. बीसीसीआयने प्रायोजकत्वासाठी दर वाढवल्यामुळे ४०० कोटी रुपयांचे अधिक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता असली तरी अंतिम बोली किती लागते यावर सर्व काही निश्चित होणार आहे..BCCI Update : नवे प्रायोजक, बीसीसीआय सावध; जुगार, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो चलन क्षेत्रातील कंपन्यांवर बंदी.फॅन्टसी स्पोर्ट्स क्षेत्रातील दिग्गज ड्रीम ११च्या माघारीनंतर बीसीसीआयने भारतीय संघाच्या शीर्षक प्रायोजकत्वासाठी मंगळवारी निविदा मागवल्या आहेत. मात्र, सरकारने बंदी घातल्यामुळे बीसीसीआयनेल ‘मनी गेमिंग’ आणि ‘क्रिप्टो चलन’ क्षेत्रातील कंपन्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले आहे. अमिरातीमध्ये येत्या ९ तारखेपासून सुरू होणाऱ्या आशिया करंडक स्पर्धेत भारतीय संघ कोणत्याही मुख्य प्रायोजकाशिवाय खेळणार आहे. नवे प्रायोजक मिळवण्यासाठी बीबीसीआयने प्रक्रिया सुरू केलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.