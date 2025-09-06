क्रीडा

BCCI Sponsorship 2025 : नव्या प्रायोजकातून बीसीसीआय ४०० कोटींहून अधिक कमवणार? नेमका प्लॅन काय?

Indian Cricket Team Jersey Partner : सरकारने नुकतेच ‘ऑनलाइन गेमिंगचे प्रोत्साहन व नियमन अधिनियम २०२५’ लागू केल्यानंतर बीसीसीआयने तत्काळ भारतीय संघाच्या प्रमुख प्रायोजक कंपनी ड्रीम ११चा करार रद्द केला.
IPL Presidency
IPL Presidencysakal
Shubham Banubakode
Updated on

BCCI raises sponsorship rates for Team India matches : भारतीय क्रिकेट संघाचे प्रायोजकत्व आता महाग होणार आहे. द्विपक्षीय मालिकेतील प्रत्येक सामन्यासाठी ३.५ कोटी रुपये, तर बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत प्रत्येक सामन्यासाठी १.५ कोटी रुपये इतका दर बीसीसीआयने निश्चित केला आहे. या बदलामुळे बीसीसीआयला ४०० कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे.

BCCI
BCCI title sponsor search

