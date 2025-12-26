BCCI Umpire Salary : खेळाडू तुपाशी पण अंपायर उपाशी! गेल्या ७ वर्षांपासून मानधन तेवढंच, अंपायरला एका सामन्याचे किती पैसे मिळतात?

आंतरराष्ट्रीय संघ असो किंवा देशांतर्गत क्रिकेटपटू, महिला असो की पुरुष बीसीसीआयने सर्व खेळाडूंच्या मानधनात मोठी वाढ केली आहे. अनेकांनी त्याचं कौतुकदेखील केलं आहे. मात्र, बीसीसीआयसाठी काम करणारे अंपायर या लाभागापासून वंचित आहेत. गेल्या सात वर्षांत त्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भातील एक रिपोर्ट समोर आला असून यासंदर्भात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत..देशभरात सध्या देशांतर्गत क्रिकेटचे सामने खेळवण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी रणजी ट्रॉफी आणि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफीचे सामने पार पडले. आता विजय हजारे ट्रॉफीचे सामने सुरु आहेत. त्यानंतर रणजी ट्रॉफीचा दुसरा टप्पा खेळवला जाणार आहे. याशिवाय सीनियर महिला एकदिवसीय आणि टी-२० स्पर्धा, तसेच कनिष्ठ स्तरावरील अनेक सामनेही होत आहेत. या सर्व सामन्यांची जबाबदारी बीसीसीआयच्या १८६ अंपायरांवर आहे..Cricketer Heart Attack : मैदानावरच क्रिकेट खेळताना हृदयविकाराचा झटका; क्रिकेटपटूचा दुर्दैवी अंत, छातीत दुखू लागले अन्... .या अंपायरांना सध्या A+, A, B आणि C अशा चार श्रेणीत विभागण्यात आलं आहे. यापैकी A+ श्रेणीत ९, A श्रेणीत २०, B श्रेणीत ५८ आणि C श्रेणीत ९९ अंपायर आहेत. सध्या A+ आणि A श्रेणीतील अंपायरांना दररोज ४० हजार रुपये मानधन दिले जाते आहे. तर B आणि C श्रेणीतील अंपायरांना दररोज ३० हजार रुपये मिळत आहेत. पण या मानधनात गेल्या ७ वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. जिथे सर्व खेळाडूंच्या मानधना वाढ झाली आहे, तिथे अंपायरांची कमाई मात्र तेवढीच आहे..Arjun Tendulkar vs Vaibhav Suryavanshi : ४ चौकार ४ षटकार! वैभवची १८४च्या स्ट्राईक रेटने फटकेबाजी अन् अर्जुनची दोन षटकांत गोलंदाजी थांबवली; कुठे पाहाल ही मॅच?.या रिपोर्टमध्ये बीसीसीआयच्या अंपायर समितीच्या शिफारशींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या शिफारशी बीसीसीआयच्या एपेक्स कौन्सिलच्या बैठकीत सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये चार वेगवेगळ्या श्रेणींच्या ऐवजी केवळ दोन श्रेणी ठेवाव्यात आणि सर्व अंपायरांना समान मानधन म्हणजेच दररोज ४० हजार रुपये द्यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, बोर्डाने प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती एपेक्स कौन्सिलच्या बैठकीत आपला अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.