संघात येण्यासाठी शॉर्टकट, १ लाखाची मागणी; BCCIच्या डोळ्यासमोर भ्रष्टाचार तरी दुर्लक्ष

BCCI Under Fire for Puducherry Cricket Scam: काही खेळाडूंकडून संघात खेळण्यासाठी शॉर्टकट पर्याय वापरला जातो आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण भ्रष्टाचार बीसीसीआयच्या नाकाखाली सुरु आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणतीही कारवाई कऱण्यात आलेली नाही.
Shubham Banubakode
केंद्राशासित प्रदेश असलेल्या पुदुचेरीच्या क्रिकेट टीममध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी मोठा भ्रष्टाचार सुरु आहे. काही लोकांकडून संघात येण्यासाठी शॉर्टकट पर्याय वापरला जातो आहे. विशेष म्हणजे हा संपूर्ण भ्रष्टाचार बीसीसीआयच्या नाकाखाली सुरु आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका रिपोर्टमध्ये या भ्रष्टाचाचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. त्यामुळे क्रिकेट वर्तुळात विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत.

