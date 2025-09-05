क्रीडा

Pro Kabaddi: बेंगळुरू बुल्सची बत्तीगुल! यू मुंबाचा ४८-२८ ने एकतर्फी विजय; अजित चौहान ठरला सामन्याचा हिरो

U Mumba vs Bengaluru Bulls: बेंगळुरू बुल्सवर यू मुम्बाने एकतर्फी मात केली आहे. प्रो कबड्डी २०२५ च्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला आहे. यामुळे कबड्डी रंगमंचावर जल्लोष गाजवला आहे.
विशाखापट्टणम,५ सप्टेंबर २०२५: प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेच्या १२ व्या हंगामातील १५ वा सामना यू मुंबा आणि बेंगळुरू बुल्स या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. गेल्या सामन्यात टाय ब्रेकरमध्ये झालेल्या पराभवानंतर या सामन्यात यू मुंबाने दमदार खेळ केला. सुरूवातीपासून ते शेवटपर्यंत यू मुंबाने आपली आघाडी कायम ठेवली. यासह यू मुंबाने हा सामना ४८-२८ ने आपल्या नावावर केला. यासह स्पर्धेतील तिसऱ्या विजयाची नोंद केली.

