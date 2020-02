भज्जी आता क्रिकेटच्या मैदानातून थेट बाॅलिवूडच्या सेटवर

मुंबई : भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एक अतुलनीय खेळाडू बॉलिवूडमध्ये आपले नशीब अजमावणार आहे. एका न्यूज वेबसाइटनुसार, माजी भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंग आता अभिनयात पदार्पण करणार आहे. क्रिकेटमध्ये अतुल्य कामगिरी केल्यानंतर हभजन सिंग आता 'फ्रेंडशिप' नावाच्या चित्रपटाततून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे.

For the first time in Indian cinema.Indian cricketer @harbhajan_singh will be the playing lead role in the upcoming #Friendship Movie.This "2020" is Will be Unexpected!!! And its going to Spin WorldWide.

Stay excited with us for more updates. pic.twitter.com/pfIortwGh7

