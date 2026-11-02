Sports News: लष्कराच्या बितेनचा ‘आयर्नमॅन गोवा’मध्ये नवा विक्रम;चार तास २४ मिनिटे २९ सेकंदांत मजल; महिलांमध्ये मरिना श्लियाख्तिना अव्वल

पणजी : भारतीय लष्कराच्या बितेन सिंगने वेगवान वेळ नोंदवत रविवारी झालेल्या आयर्नमॅन ७०.३ गोवा (ट्रायथलॉन) स्पर्धेत विक्रमी कामगिरीसह विजेतेपद पटकावले. त्याने चार तास २४ मिनिटे २९ सेकंदांत शर्यत पूर्ण केली. .गतवर्षी उझबेकिस्तानच्या कॉन्स्टँटिन बेलोउसोव्ह याने नोंदविलेला चार तास २५ मिनिटे ४७ सेकंदांचा विक्रम यंदा बितेन याने मोडला. बितेनने गतवर्षीच्या विजेत्यापेक्षा एक मिनिट १८ सेकंद कमी वेळ नोंदवून स्पर्धेत नवा विक्रम प्रस्थापित केला. महिलांच्या गटात मरिना श्लियाख्तिना हिने पाच तास ३० मिनिटे २९ सेकंदांत स्पर्धा पूर्ण करून पहिले स्थान मिळवले..रविवारी मिरामार समुद्रकिनारी स्पर्धेस सुरुवात झाली. या स्पर्धेत ३० देशांतील दोन हजारांहून अधिक खेळाडूंनी सहभाग घेतला. या स्पर्धेत १.९ किलोमीटर समुद्रात पोहणे, ९० किलोमीटर सायकल चालविणे आणि २१.१ किलोमीटर धावणे अशा तीन आव्हानात्मक टप्प्यांचा समावेश होता. या स्पर्धेचे यंदा सहावे वर्ष होते.सांघिक रिले गटात गोव्याच्या टीम फिट स्वॅगर्स गोवा संघाने चार तास ३३ मिनिटे २४ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करून विजेतेपद मिळवले.बितेन सिंगसाठी हे यश विशेष महत्त्वाचे ठरले. अरुणाचल प्रदेशातील तवांग येथे भारतीय लष्करात कार्यरत असलेल्या बितेनने तेथील कर्तव्य सांभाळून स्पर्धेपूर्वी तीन महिने विशेष सराव केला होता. २०२४ मध्ये निर्जलीकरणामुळे त्याला या स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली होती, मात्र यंदा स्पर्धेचा विक्रम मोडण्याचे लक्ष्य त्याने निश्चित केले होते. विजयानंतर आनंद व्यक्त करताना बितेन म्हणाला, “मी खूप आनंदी आहे. आज स्पर्धेचा विक्रम मोडायचा, असे मी आधीच ठरवले होते.”.जागतिक आयर्नमॅनचे लक्ष्यस्पर्धेतील विक्रम आपल्या नावावर केल्यानंतर बितेनचे पुढील लक्ष्य आयर्नमॅन जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आहे. त्यासाठी पूर्ण अंतराच्या आयर्नमॅन स्पर्धेची तयारी करावी लागणार असल्याचे त्याने सांगितले. जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होणे हे आपले वैयक्तिक स्वप्न असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.स्पर्धेचे निकाल : पुरुष गट १) बितेन सिंग (भारत, ४:२४:२९)२) अनिरुद्ध रविचंद्रन (भारत, ४:४६:३२),३) निहाल बेग (भारत, ४:५२:५९).महिला गट :१) मरिना श्लियाख्तिना (५:३०:२९)२) सबिना इस्काकोव्हा (५:४२:५८), ३) मेलानी व्हेंड्ट (६:०४:५४)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.