क्रीडा

Sports News: लष्कराच्या बितेनचा ‘आयर्नमॅन गोवा’मध्ये नवा विक्रम;चार तास २४ मिनिटे २९ सेकंदांत मजल; महिलांमध्ये मरिना श्लियाख्तिना अव्वल

Biten Singh Wins Ironman 70.3 Goa : भारतीय लष्करातील बितेन सिंगने आयर्नमॅन ७०.३ गोवा स्पर्धेत ४ तास २४ मिनिटे २९ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. जागतिक आयर्नमॅन अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभागी होण्याचे त्याचे पुढील लक्ष्य आहे.
Indian Army athlete Biten Singh wins Ironman 70.3 Goa with a record-breaking finish.

Indian Army athlete Biten Singh wins Ironman 70.3 Goa with a record-breaking finish.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पणजी : भारतीय लष्कराच्या बितेन सिंगने वेगवान वेळ नोंदवत रविवारी झालेल्या आयर्नमॅन ७०.३ गोवा (ट्रायथलॉन) स्पर्धेत विक्रमी कामगिरीसह विजेतेपद पटकावले. त्याने चार तास २४ मिनिटे २९ सेकंदांत शर्यत पूर्ण केली.

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