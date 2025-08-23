BCCI चा मोठा निर्णय! एकदिवसीय क्रिकेटला नवा आकार; प्लेट ग्रुप सिस्टीम लागू, नेमका बदल काय होणार?

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी देशांतर्गत एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी हा निर्णय घेतला आहे. BCCI एकदिवसीय स्पर्धेचे स्वरूप बदलणार आहे. आता स्थानिक एकदिवसीय स्पर्धांमध्ये प्लेट ग्रुप सिस्टीम दिसून येईल. दुलीप ट्रॉफी २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या या नवीन देशांतर्गत क्रिकेट हंगामात हे बदल दिसून येणार आहेत. .दुलीप ट्रॉफी २०२५-२८ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. दुलीप ट्रॉफीमध्ये २८ ऑगस्टपासून दोन सामने सुरू होतील. पहिला सामना उत्तर विभाग आणि पूर्व विभाग यांच्यात होईल, तर दुसरा सामना मध्य विभाग आणि उत्तर पूर्व विभाग यांच्यात होईल. विजय हजारे ट्रॉफी , सिनियर महिला एकदिवसीय ट्रॉफी, अंडर-२३ पुरुष राज्य ए ट्रॉफी यासारख्या एकदिवसीय देशांतर्गत स्पर्धांमधील सर्व संघ चार एलिट आणि एक प्लेट गटात विभागले जातील. तळातील ६ संघ आता प्लेट गटात असतील. .ODI World Cup 2027 साठी ठिकाणं ठरली! 'या' शहरांमध्ये खेळवले जाणार सामने.पूर्वी असे दिसून येत होते की, प्रत्येक हंगामात प्लेट गटातील फक्त २ संघ वर जात असत, तर २ संघ खाली येत असत. त्यानंतर आता १ संघ पदोन्नती किंवा रेलीगेट होताना दिसेल. इतकेच नाही तर बीसीसीआयने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी आणि सिनियर महिला टी२० ट्रॉफीमध्येही बदल केले आहेत. त्यांनी नॉकआउट टप्प्याऐवजी सुपर लीग टप्प्यात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी, बीसीसीआयने रणजी ट्रॉफीमध्ये एलिट आणि प्लेट ग्रुप फॉरमॅटमध्ये सामने आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. .ऑक्टोबरपासून सुरू होणारी रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा याच फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाईल. भारतातील देशांतर्गत क्रिकेट हंगाम २८ ऑगस्टपासून दुलीप ट्रॉफीने सुरू होईल. हा देशांतर्गत हंगाम ३ एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या वरिष्ठ महिला एकदिवसीय ट्रॉफीपर्यंत चालेल. या बदलांद्वारे बीसीसीआय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये आणखी सुधारणा करू इच्छित आहे. यामुळे प्रत्येक स्तरावरील संघांची कामगिरी सुधारू शकते आणि चांगले खेळाडू उदयास येऊ शकतात. .Asia Cup 2025: भारताच्या ७ खेळाडूंचे आशिया चषक संघात पदार्पण; त्यापैकी पाच प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नक्की दिसणार .२०२६ मध्ये टीम इंडियाला अनेक महत्त्वाचे एकदिवसीय सामने खेळायचे आहेत आणि बीसीसीआयच्या या निर्णयामुळे अनेक खेळाडूंना राष्ट्रीय संघात संधी मिळू शकते. यामध्ये केवळ पुरुषच नाही तर महिला खेळाडूंचाही समावेश आहे. अलिकडच्या काळात भारतात महिला क्रिकेटही वेगाने वाढले आहे. या फॉरमॅटचा संघांनाही फायदा होऊ शकतो आणि ते आणखी चांगले प्रदर्शन करताना दिसू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.