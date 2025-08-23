क्रीडा

BCCI चा मोठा निर्णय! एकदिवसीय क्रिकेटला नवा आकार; प्लेट ग्रुप सिस्टीम लागू, नेमका बदल काय होणार?

BCCI Domestic ODI Cricket Rule: बीसीसीआयने मोठे पाऊल उचलले आहे. देशांतर्गत क्रिकेटचे स्वरूप बदलण्यात आले आहे. यामुळे देशांतर्गत एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेतील सामन्यात बदल होणार आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी देशांतर्गत एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेसाठी हा निर्णय घेतला आहे. BCCI एकदिवसीय स्पर्धेचे स्वरूप बदलणार आहे. आता स्थानिक एकदिवसीय स्पर्धांमध्ये प्लेट ग्रुप सिस्टीम दिसून येईल. दुलीप ट्रॉफी २०२५ पासून सुरू होणाऱ्या या नवीन देशांतर्गत क्रिकेट हंगामात हे बदल दिसून येणार आहेत.

