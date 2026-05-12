Sports News: बॉक्सिंग संघटनेचे मूल्यमापन शिबिर SAI ने स्थगित केले; खेळाडू व प्रशिक्षक निवड प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप

नवी दिल्ली: अनियमितता असल्याचे कारण देत भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) पतियाळा येथील भारतीय बॉक्सिंग संघटनेच्या मूल्यमापन शिबिराला स्थगिती दिली आहे.खेळाडूंच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून आणि प्रशिक्षक निवडीच्या निकषांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिल्यास शिबिर पुन्हा सुरू करण्यास साई तयार असल्याचे सांगण्यात आले आहे..खेळाडू आणि प्रशिक्षकांच्या निवड धोरणातील अनियमिततेबाबत क्रीडा प्राधिकरणाकडून वारंवार विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना बॉक्सिंग संघटनेकडून उत्तरे मिळाली नाहीत, त्यामुळे रविवारी साईकडून हे पाऊल उचलण्यात आले.खेळाडू आणि प्रशिक्षकांच्या निवड धोरणाचा फटका बसलेल्या अनेक बॉक्सर आणि प्रशिक्षकांकडून तक्रारींचा अक्षरशः भडिमार झाला होता; मात्र बॉक्सिंग संघटना स्पष्टीकरण देण्यास टाळाटाळ करीत होते, त्यामुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली होती, असे क्रीडा प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी सांगितले..IPL 2026: हैदराबाद-गुजरातमध्ये प्लेऑफ निश्चित करण्यासाठी हातघाईची लढाई; कशी असू शकते दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन?.या मूल्यमापन शिबिरातील लढतींचे निकाल तत्काळ जाहीर केले जाणार नव्हते. त्याऐवजी बॉक्सिंग संघटनेची तथाकथित हाय परफॉर्मन्स युनिट आणि निवड समिती चर्चा करून खेळाडूंची निवड करणार होती. हे निष्पक्ष खेळाच्या सर्व नियमांच्या विरोधात आहे, अशीही नाराजी साईकडून व्यक्त करण्यात आली.त्यांनी पुढे म्हटले, की या प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले गेले, तर बॉक्सिंग संघटनेकडून व्यवहार्य स्पष्टीकरण आम्हाला मिळणे आवश्यक होते; पण ते आमच्या प्रश्नांनाही उत्तरे देत नव्हते. केवळ त्यांना कोणती मंजुरी हवी असेल तेव्हाच आमच्याशी संपर्क साधला जातो..बॉक्सिंग संघटनेचे अध्यक्ष अजय सिंग यांनी मात्र निवड धोरणासंदर्भातील सर्व बाबींमध्ये आम्ही क्रीडा प्राधिकरणाला सर्व माहिती दिली असून आवश्यक मंजुरी घेतल्याचा दावा केला आहे.आतापर्यंत पुरुष गटात सचिन सिवाच (६० किलो), तर महिला गटात प्रीती पवार (५४ किलो) आणि प्रिया घनघास (६० किलो) यांनी गेल्या महिन्यात मंगोलियात झालेल्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत पोहोचून राष्ट्रकुल स्पर्धा आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवली आहे..Blog: केंद्राला नामांतराचा ज्वर.जस्मिन लांबोरिया (५७ किलो) आणि अरुंधती चौधरी (७० किलो) यांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी पात्रता मिळवली आहे; मात्र त्यांच्या वजन गटांचा आशियाई स्पर्धेत समावेश नसल्याने त्यांना आशियाई स्पर्धेत संधी मिळणार नाही.राष्ट्रकुल जुलै-ऑगस्टमध्ये ग्लासगो येथे होणार असून त्यानंतर सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये जपानमध्ये आशिया स्पर्धा होणार आहे. पतियाळा येथील हे मूल्यमापन शिबिर या दोन्ही स्पर्धांसाठी अद्याप निश्चित न झालेल्या वजन गटांतील खेळाडू निवडण्यासाठी आयोजित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.