क्रीडा

Sports News: बॉक्सिंग संघटनेचे मूल्यमापन शिबिर SAI ने स्थगित केले; खेळाडू व प्रशिक्षक निवड प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप

SAI Postpones Boxing Federation Evaluation Camp: भारतीय बॉक्सिंग संघटनेचे मूल्यमापन शिबिर अनियमिततेमुळे स्थगित; SAI खेळाडू आणि प्रशिक्षक निवडीतील पारदर्शकतेसाठी उत्तरांची मागणी करत आहे. राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धांसाठी खेळाडूंचा अर्ज प्रलंबित आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली: अनियमितता असल्याचे कारण देत भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाने (साई) पतियाळा येथील भारतीय बॉक्सिंग संघटनेच्या मूल्यमापन शिबिराला स्थगिती दिली आहे.

खेळाडूंच्या निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून आणि प्रशिक्षक निवडीच्या निकषांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिल्यास शिबिर पुन्हा सुरू करण्यास साई तयार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

