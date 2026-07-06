Brazil vs Norway : ब्राझील वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर! Erling Haaland चे दोन भन्नाट गोल अन् नॉर्वेकडून १९९८ सालची पुनरावृत्ती...

Fifa World Cup 2026 Brazil vs Norway Marathi Football News: पाचवेळच्या विजेत्या ब्राझील संघाला फिफा वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतून गाशा गुंडाळावा लागला. नॉर्वे संघाने उप उपांत्यपूर्व फेरीच्या लढतीत ब्राझीलचा २-१ असा पराभव केला. एर्लिंग हालंड ( Erling Haaland ) या सामन्याचा नायक ठरला. भरपाईवेळेत नेयमारने पेनल्टीवर ब्राझीलसाठी एक गोल केला. पहिल्या हाफमध्ये ब्राझीलकडून पेनल्टीवर गोल करण्याची संधी गमावली गेली. गोलरक्षक ओर्जन नायलंडने अविश्वसनीय बचाव करून ब्राझीलला आघाडी घेऊ दिली नाही. त्यापूर्वी तिसऱ्या मिनिटाला नॉर्वेचा गोल ऑफ साईडमुळे नाकारला गेला. नॉर्वेने आपल्या इतिहासात प्रथमच फिफा वर्ल्ड कपच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आहे..या दोन संघांमधील शेवटचा वर्ल्ड कप सामना फ्रान्स १९९८ मध्ये खेळला गेला होता आणि तो देखील मध्यंतरापर्यंत गोलशून्य राहिला होता. नॉर्वेने तो सामना २-१ ने जिंकला आणि हे तीन गोल सामन्याच्या शेवटच्या १२ मिनिटांत झाले होते. तशाच पुनरावृत्तीची आज अपेक्षा होती. दुसऱ्या हाफमध्ये प्रयत्न करूनही दोन्ही संघांना अपयश येत होते. ब्राझीलने ७४ व्या मिनिटाला त्यांचा हुकूमी एक्का नेमयारला मैदानावर उतरवले. त्यानंतर ब्राझीलच्या खेळाला गती आली. पण....७९व्या मिनिटाला हालंडने हालंडने एक अप्रतिम गोल केला आहे. आंद्रेयास श्जेल्डरअपच्या क्रॉसवर उंच उडी मारून त्याने जोरदार डाउनहेडर मारत चेंडू ॲलिसनच्या पलीकडे धाडला आणि नॉर्वेला आघाडी मिळवून दिली. ८५व्या मिनिटाला नेयमार बरोबरीच्या गोल करण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला होता, परंतु नॉर्वेने पुन्हा एकदा अभेद्य भींत उभी केली..९०व्या मिनिटाला हालंडने आणखी एक विलक्षण गोल केला. त्याने बॉक्सच्या बाहेर चेंडूवर ताबा मिळवला, एक स्पर्श केला आणि मग अत्यंत अचूक फटका मारून चेंडू थेट खालच्या कोपऱ्यात पाठवला. नॉर्वेच्या २-० अशा आघाडीने ब्राझीलचा पराभव पक्काच केला होता. हार डोळ्यासमोर दिसताच ब्राझीलच्या खेळाडूंनी नॉर्वेच्या खेळाडूंसोबत राडा करण्याचा प्रयत्न केला. पण, ७ मिनिटांच्या भरपाई वेळेत पिछाडी भरून काढण्यात ते अपयशी ठरले अन् नॉर्वेचा संघ उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचला. शेवटच्या मिनिटाला मिळालेल्या पेनल्टीवर नेयमारने गोल केला. .नॉर्वेचा अर्लिंग हालंड आता १९९८ मध्ये ख्रिश्चन विएरीनंतर, आपल्या पहिल्या चारही वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये गोल करणारा पहिला युरोपियन खेळाडू ठरला आहे. तीन बाद फेरीच्या सामन्यांपैकी दोन सामन्यांमध्ये पेनल्टी चुकवल्यामुळे ब्राझील संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.