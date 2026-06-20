Fifa World Cup 2026 : ब्राझीलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! स्पर्धा इतिहासातील सर्वाधिक गोल; हैतीवर दणदणीत विजय, पण C गटातील चुरस वाढली

Brazil vs Haiti FIFA World Cup 2026 result in Group C: ब्राझीलने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये अखेर आपल्या पहिल्या विजयाची नोंद केली. सलामीच्या लढतीत मोरोक्कोने १-१ अशा बरोबरीत रोखल्यानंतर माजी विजेत्यांना पुढील फेरीसाठी विजय महत्त्वाचा होता. त्यांनी हैतीसारख्या दुबळ्या संघावर तो मिळवला आणि स्पर्धा इतिहासातील मोठा विक्रम नावावरही केला. मॅथ्यूस कुन्हाचे दोन गोल अन् व्हिनिसिअस ज्युनियरच्या एका गोलने ब्राझीलला पहिल्या हाफमध्येच मिळवून दिलेली आघाडी हैतीला मोडता आली नाही..फिलाडेल्फिया येथे झालेला 'क' गटातील या महत्त्वपूर्ण सामन्यात, वर्ल्ड कप स्पर्धेतील पहिला गुण मिळवण्याच्या प्रयत्नात दोन्ही संघ मैदानावर उतरले. गेल्या आठवड्यात आपले सुरुवातीचे सामने जिंकण्यात अपयशी ठरल्यामुळे, दोन्ही संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात होते. १९६२ च्या फिफा वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर, जागतिक प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळणारा हा ब्राझीलचा सर्वात वयस्कर खेळाडूंचा संघ आहे. दोन्ही संघांमध्ये विजयी गुण मिळवण्याची भूक दिसत होती आणि मॅथियस कुन्हाने २३ व्या मिनिटाला ब्राझीलला आघाडी मिळवून दिली..Fifa World Cup 2026: हे नाव लक्षात ठेवा, Jonathan David! पठ्ठ्याने ९६ वर्षांपूर्वीच्या विक्रमाशी केली बरोबरी, १९६६चा आणखी एक पराक्रम मोडला.व्हिनिसियस ज्युनियरने ड्रिबल करत बॉक्समध्ये प्रवेश केला आणि चेंडू मध्यभागी परत दिला, जिथे हॅनेस डेलक्रॉइक्सने तो ब्राझिलियन फॉरवर्डकडे पास केला आणि त्याच्या प्रयत्नाने हैतीच्या गोलरक्षक जॉनी प्लासिडला चकवून गोल झाला. ज्या जोडीने पहिला गोल केला होता, त्याच जोडीने ३६ व्या मिनिटाला दुसरा गोलही केला. व्हिनिसियस ज्युनियरच्या पासवर तोल गेलेल्या कुन्हाने प्लासिडला चकवून शॉट मारला..१९५० चा निर्णायक सामना हा एक उल्लेखनीय अपवाद असला तरी, वर्ल्ड कप सामन्यांमध्ये आघाडी घेतल्यावर ब्राझीलचा संघ जवळपास अजिंक्य राहिला आहे. त्यांनी आघाडी घेतलेल्या त्या ७१ सामन्यांपैकी, ते फक्त तीन वेळा हरले आहेत. मध्यंतराच्या काही क्षणांपूर्वी ब्राझीलने आपली आघाडी वाढवली. हाय-लाइन होल्ड केल्याचा फायदा घेत लुकास पाकेटाने वेगाने पुढे येणाऱ्या व्हिनिसियस ज्युनियरकडे चेंडू पास केला. रियल माद्रिदच्या या फॉरवर्डने दोन टचमध्ये चेंडूवर ताबा मिळवून प्लासिडच्या पायांमधून शॉट मारला आणि ३-० अशी आघाडी घेतली.म.दुसऱ्या हाफमध्ये ब्राझीलने ही आघाडी कायम राखून विजयाची नोंद केली. या तीन गोलसह ब्राझील हा वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक २४१ गोल करणारा संघ ठरला, त्यांनी जर्मनीचा २३९ गोलचा विक्रम मोडला.२००२ च्या वर्ल्ड कपनंतर ब्राझीलने प्रथमच साखळी फेरीत ३ गोल केले. वर्ल्ड कप स्पर्धेत ब्राझीलने सर्वाधिक ४१ सामन्यांत ३ किंवा त्यापेक्षा जास्त गोल करण्याचा पराक्रम केला आहे.ब्राझीलने हा विजय मिळवून क गटात ४ गुणांसह आघाडी घेतली आहे, परंतु मोरोक्कोही ४ गुणांसह राऊंड ऑफ ३२ च्या शर्यतीत आहे. स्कॉटलंडच्या खात्यात ३ गुण असल्याने तेही पुढील फेरीच्या शर्यतीत आहे. ब्राझीलला शेवटच्या साखळी सामन्यात स्कॉटलंडचा सामना करायचा आहे. .Why Lionel Messi Cried? लिओनेल मेस्सी त्यादिवशी का रडला? कुटुंबियांनी सांगितली अर्जेंटियन स्टारच्या मनातली भीती, वडिलांना....तत्पूर्वी, यजमान अमेरिकेने सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करून राऊंड ऑफ ३२ मध्ये जागा पक्की केली. शनिवारी त्यांनी ऑस्ट्रेलियावर २-० असा दणदणीत विजय मिळवला. ११ व्या मिनिटाला कॅमेरून बर्गेसच्या स्वयंगोलने अमेरिकेला आघाडी मिळवून दिली, त्यात ४३ व्या मिनिटाला अॅलेक्स फ्रीमनने गोल केला. दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात क गटात मोरोक्कोने १-० अशा फरकाने स्कॉटलंडवर विजय मिळवला. दुसऱ्या मिनिटाला इस्मैल सैबारीने गोल केला आणि यंदाच्या स्पर्धेतील हा सर्वात ( ७५ सेकंद) जलद गोल ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.