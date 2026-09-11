क्रीडा

India vs Brazil Football: भारताविरुद्धच्या सामन्यासाठी ब्राझीलचा संघ जाहीर; व्हिनिशियस, राफीन्हा यांचीही ऐतिहासिक लढतीसाठी निवड

Brazil Squad Announced for Historic India Friendly: भारतात फुटबॉल सामना खेळण्यासाठी ब्राझीलचा संघ येणार आहे. या सामन्यासाठी ब्राझीलचा संघ जाहीर झाला आहे. या संघात रेयाल माद्रिदचा व्हिनिशियस ज्युनियर, बार्सिलोनाचा राफीन्हा यांचाही समावेश आहे.
Vinicius Junior | Brazil Team

Vinicius Junior

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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India vs Brazil Football Match: भारत-ब्राझील यांच्यामध्ये येत्या ३ ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामना रंगणार आहे. कोलकता येथील सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये पार पडणाऱ्या या ऐतिहासिक सामन्यासाठी ब्राझीलच्या २६ सदस्यीय संघाची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली.

Vinicius Junior | Brazil Team
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