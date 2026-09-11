India vs Brazil Football: भारताविरुद्धच्या सामन्यासाठी ब्राझीलचा संघ जाहीर; व्हिनिशियस, राफीन्हा यांचीही ऐतिहासिक लढतीसाठी निवड

India vs Brazil Football Match: भारत-ब्राझील यांच्यामध्ये येत्या ३ ऑक्टोबरला आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल सामना रंगणार आहे. कोलकता येथील सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये पार पडणाऱ्या या ऐतिहासिक सामन्यासाठी ब्राझीलच्या २६ सदस्यीय संघाची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. .Kolhapur FIFA Football Craze : अख्खं कोल्हापूर रात्रभर जागतं होतं! अर्जेंटिना-स्पेन फायनलसाठी शहरात मोठी स्क्रीन, फुटबॉलप्रेमींनी भर पावसात लुटला आनंद; पाहा खास फोटो.ब्राझीलच्या या संघामध्ये रेयाल माद्रिदचा व्हिनिशियस ज्युनियर (Vinicius Jr), बार्सिलोनाचा राफीन्हा (Raphinha) आणि पॅरिस सेंट जर्मेनचा मारकिन्होस (Marquinhos) या स्टार खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे..भारताविरुद्धच्या लढतीआधी ब्राझीलचा संघ ऑस्ट्रेलियन संघाविरुद्ध दोन लढती खेळणार आहे. या लढती २५ व २९ सप्टेंबरला होणार आहेत..Kolhapur Football : विषय हार्ड, लय भारी...; फिफाने घेतली कोल्हापूरच्या फुटबॉलची दखल, रोनाल्डो, नेमारच्या फोटोंना दिल्या मराठी कमेंट.ब्राझीलचा फुटबॉल संघ :गोलरक्षक : हुगो सौझा, पेड्रो मोरीस्को, ओटाविओ.बचावपटू : आर्थर डियास, डगलस सँटोस, गॅब्रियल मगालहेस, जैर, मारकिन्होस, मथेयुझिन्हो, मॉरो ज्युनियर, विटॉर रेस, वेस्ली.मधली फळी : आंद्रेय सँटोस, ब्रेनो बिडॉन, ब्रुनो गिमारेस, डॅनिलो सँटोस, डगलस लुईझ, गॅब्रियल बॉनटेम्पो.आक्रमक फळी : एंड्रीक, स्टीफन, जोआओ पेड्रो, राफीन्हा, रायन, सॅम्यूएल लिनो, व्हिनिशियस ज्युनियर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.