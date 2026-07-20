Kolhapur FIFA Football Craze : अख्खं कोल्हापूर रात्रभर जागतं होतं! अर्जेंटिना-स्पेन फायनलसाठी शहरात मोठी स्क्रीन, फुटबॉलप्रेमींनी भर पावसात लुटला आनंद; पाहा खास फोटो

कोल्हापूर : फुटबॉलप्रेमी कोल्हापूरकरांनी रविवारी मध्यरात्री अक्षरशः जागून भर पावसात फिफा विश्वचषक अंतिम सामन्याचा थरार अनुभवला. मध्यरात्र या जल्लोषात न्हाऊन निघाली. अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यातील अंतिम लढतीची उत्सुकता शिगेला पोहोचली (Argentina fans in Kolhapur) होती. शहरातील चौक, तालीम मंडळे, क्लब आणि हॉटेल्समध्ये मोठ्या स्क्रीनची व्यवस्था करून हजारो फुटबॉलप्रेमींनी सामन्याचा आनंद लुटला..कोल्हापूरमध्ये अर्जेंटिना आणि लिओनेल मेस्सी यांचे चाहते मोठ्या संख्येने आहेत. विश्वकरंडक स्पर्धेदरम्यान फुटबॉलप्रेमींंपैकी सुमारे ७५ टक्के चाहते अर्जेंटिनाच्या बाजूने असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले, तर उर्वरित चाहते स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रान्स आणि इंग्लंड संघाला पाठिंबा देताना दिसले. सामन्याच्या काही तास आधीपासूनच युवकांनी विविध ठिकाणी मोठे एलईडी स्क्रीन उभारून जल्लोषाचे नियोजन केले होते..Fifa World Cup Final : स्पेन विश्वविजेता! लिओनेल मेस्सीचा अर्जेंटिना 'चारीमुंड्या चीत'; १६ वर्षांनंतर 'Tiki-Taka' ची बाजी.मिरजकर तिकटी, उत्तरेश्वर पेठ, जुना बुधवार पेठ तालीम, बालगोपाल तालीम मंडळ, पाटाकडील तालीम परिसरातील जयहिंद ग्रुप, खंडोबा तालीम मंडळ, फुलेवाडी फुटबॉल क्रीडा मंडळ, स्टेशन रोडवरील काँग्रेस भवन, नाथागोळे तालीम मंडळ, संभाजीनगर, उभा मारुती चौक आदी ठिकाणी फुटबॉलप्रेमींची मोठी गर्दी उसळली होती. प्रत्येक आक्रमण आणि बचावाला टाळ्यांनी आणि घोषणांनी दाद मिळत होती आणि परिसर परिसर दणाणून जात होता..सामन्याच्या निमित्ताने शहरातील अनेक हॉटेल्स आणि उपाहारगृहेही मध्यरात्रीपर्यंत गजबजून गेली. फुटबॉलचा थरार अनुभवत अनेकांनी कोल्हापुरी खाद्यसंस्कृतीचाही आस्वाद घेतला. रात्री साडेबारा वाजता सुरू झालेल्या सामन्यामुळे अख्खे कोल्हापूर रात्रभर जागे होते..FIFA WORLD CUP 2026 PRIZE MONEY: ४,८१,४०,००,०००! स्पेनने विजेतेपदाच्या ट्रॉफीसह जिंकली बक्कळ रक्कम; अर्जेंटिनाला किती बक्षीस मिळाले वाचा... जाणून घ्या वर्ल्ड कप विजेत्यांची यादी \n.विजेतेपद कुणीही पटकाविले तरी अंतिम सामन्याने कोल्हापूरच्या फुटबॉलप्रेमाची पुन्हा एकदा प्रचिती दिली. संघ वेगळे असले तरी फुटबॉलवरील निस्सीम प्रेमाने शहरातील प्रत्येक चौकात एकाच उत्साहाचे आणि जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.