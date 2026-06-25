BRA vs JPN World Cup 2026: व्हॉट अ मॅच... ब्राझीलने शेवटच्या मिनिटाला मिळवला थरारक विजय, जपानच्या लढाऊवृत्तीचे जगभरात कौतुक

Brazil enter into Pre Quaterfinal after beating: पाचवेळच्या वर्ल्ड कप विजेत्या ब्राझीलच्या तोंडाला फेस आलेला काल जगाने पाहिला... आशियाई जायंट किलर जपानने फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या राऊंड ऑफ ३२च्या लढतीत कडवी टक्कर दिली. पण, अगदी शेवटच्या क्षणाला गॅब्रिएल मार्टीनेलीने ( Gabriel Martinelli) गोल केला अन् ब्राझिलियन्सनी स्टेडियम दणाणून सोडले. .ब्राझीलने सामन्यात पुनरागमन करताना १-१ अशी बरोबरी मिळवली होती आणि त्यांचे अनेक विजयी गोल जपानच्या बचावफळीने रोखले होते. हा सामना अतिरिक्त ३० मिनिटांत जाईल असेच वाटत असताना भरपाई वेळेच्या अगदी शेवटच्या क्षणाला गॅब्रिएल मार्टीनेलीने ( Gabriel Martinelli) गोल केला अन् ब्राझिलियन्सनी स्टेडियम दणाणून सोडले. जपानच्या खेळाडूंनी त्यानंतरही पुनरागमनाचे प्रयत्न शेवटच्या सेकंदापर्यंत सुरू ठेवले, परंतु अम्पायरने शिटी वाजवली अन् जपानी खेळाडूंच्या अश्रूंचा बांध फुटला...जपानने पहिल्या हाफमध्ये आघाडी घेताना ब्राझीलला जबरदस्त धक्का दिला. २९ व्या मिनिटाला काईसू सानो अगदी सहजतेने ब्राझिलियन बचावफळी भेदून गोल करून गेला. त्यानंतर ब्राझीलने बरोबरीसाठी जोर लावला, पंरतु गोलरक्षक झिओन सुझूकीचा बचाव ते मोडू शकले नाही. मात्र, दुसऱ्या हाफमध्ये ब्राझीलसाठी कॅसेमिरोने भन्नाट गोल करून अखेर सामना १-१ असा बरोबरीत आणला. ब्राझीलसाठी वर्ल्ड कप स्पर्धेत गोल करणारा तो दुसरा वयस्कर खेळाडू ठरला. त्याने ३४ वर्ष व १२६ दिवसांचा असताना हा गोल केला. यापूर्वी बेबाटो यांनी ३४ वर्ष व १३७ वर्षांचा असताना गोल केला होता..सामना ९० मिनिटांकडे सरकत होता आणि दोन्ही संघांना विजयी गोल सापडत नव्हता. पण, ९०+५ मिनिटाला गॅब्रिएल मार्टिनेलीने अखेरच्या क्षणी गोल करून १६ संघांच्या फेरीतील आपले स्थान निश्चित केले. रायनने धोकादायक स्थितीत चेंडू परत मिळवल्यानंतर, त्याच्या पासमुळे ब्रुनो गुइमारेसला मार्टिनेलीकडे चेंडू पास करता आला, ज्याने गोलकीपरच्या बोटांना आणि डाव्या पोस्टला लागून सुझुकीच्या गोलमध्ये उजव्या पायाने अचूक लो-फिनिश मारून जपानी चाहत्यांची मने तोडली. पुढील फेरीत त्यांना कायव्हरी कोस्टा विरुद्ध नॉर्वे यांच्यातील विजेत्याशी सामना करावा लागणार आहे..माझ्या मनातील आनंद शब्दांत व्यक्त करता येत नाही. त्या सर्व चाहत्यांना, माझ्या आई-वडिलांना, माझ्या मित्रांना उभं राहिलेलं पाहून... ते मी शब्दात सांगू शकत नाही. गोलपोस्टला चेंडू लागल्यानंतर, मला माहित होतं की मला दुसरी संधी मिळेल. खरं सांगायचं तर, माझ्याकडे शब्द नाहीत. मी संघाला मदत करू शकलो याचाच मला आनंद आहे, असे गॅब्रिएल मार्टिनेली म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.