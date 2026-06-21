क्रीडा

४ वर्षांपासून अंथरुणावर... पण ब्राझील जिंकताच चेहऱ्यावर उमटलं पहिलं हास्य, फुटबॉलनेच अक्षयचं आयुष्य बदललं...

How Football Changed Akshay's Life: ब्राझीलच्या विजयाने केरळमधील एका चाहत्याच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण केला आहे. चार वर्षांनंतर त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटल्याची भावनिक कहाणी.
How Football Changed Akshay's Life

How Football Changed Akshay's Life

esakal

Varsha Balhe
Updated on

A Brazil Fan's Emotional Journey: फिफा वर्ल्डकपची धूम सध्या जगभरात सुरू आहे, अनेक रोमांचित सामने सध्या पार पडत आहेत. अशातच सध्या भारतातून एक भावनिक बातमी समोर आली आहे. यंदा म्हणजे २०२६ मध्ये फिफा वर्ल्डकप हा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये खेळवला जात आहे.

११ जून रोजी सुरू झालेली ही स्पर्धा १९ जुलै २०२६ पर्यंत चालणार आहे. ब्राझील संघ हा 'ग्रुप क' मध्ये आहे. त्यांच्या पहिल्या सामन्यात मोरोक्कोविरुद्ध १-१ अशी बरोबरी झाली होती. मात्र, कालच (२० जून २०२६) झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात ब्राझीलने हैतीचा ३-० असा पराभव करत या विश्वचषकातील पहिला दणदणीत विजय मिळवला आहे.

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