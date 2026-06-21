४ वर्षांपासून अंथरुणावर... पण ब्राझील जिंकताच चेहऱ्यावर उमटलं पहिलं हास्य, फुटबॉलनेच अक्षयचं आयुष्य बदललं...

A Brazil Fan's Emotional Journey: फिफा वर्ल्डकपची धूम सध्या जगभरात सुरू आहे, अनेक रोमांचित सामने सध्या पार पडत आहेत. अशातच सध्या भारतातून एक भावनिक बातमी समोर आली आहे. यंदा म्हणजे २०२६ मध्ये फिफा वर्ल्डकप हा अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या तीन देशांमध्ये खेळवला जात आहे. ११ जून रोजी सुरू झालेली ही स्पर्धा १९ जुलै २०२६ पर्यंत चालणार आहे. ब्राझील संघ हा 'ग्रुप क' मध्ये आहे. त्यांच्या पहिल्या सामन्यात मोरोक्कोविरुद्ध १-१ अशी बरोबरी झाली होती. मात्र, कालच (२० जून २०२६) झालेल्या दुसऱ्या सामन्यात ब्राझीलने हैतीचा ३-० असा पराभव करत या विश्वचषकातील पहिला दणदणीत विजय मिळवला आहे..ब्राझील संघाचे जगभरात अनेक मोठे चाहते आहेत. तसेच भारतातील केरळमधील २६ वर्षीय फुटबॉल चाहत्याची कहाणी सध्या जगभरातील फुटबॉलप्रेमींच्या डोळ्यात पाणी आणत आहे. केरळमधील कक्कनाड येथे राहणाऱ्या अक्षय आणि त्याच्या कुटुंबासाठी हा विश्वचषक केवळ फुटबॉलपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा एका चमत्काराची आशा बनली आहे..Fifa World Cup 2026: ब्राझीलला बरोबरीचेच समाधान; मोरोक्कोसमोर पाच वेळच्या विजेत्यांचा कस, व्हिनिसियसच्या गोलने दिलासा.अक्षय हा ब्राझील संघाचा कट्टर चाहता असून तो स्वतःही फुटबॉलपटू बनण्याचे स्वप्न पाहत होता. मात्र, २०२२ च्या विश्वचषकात ब्राझीलचा पराभव झाल्यानंतर त्याच्या आयुष्यात मोठे संकट आले. सामना पाहण्यासाठी गेलेला अक्षय बराच वेळ घरी परतलाच नाही. कुटुंबीयांनी शोध घेतला असता तो बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तपासणीनंतर मेंदूमध्ये रक्ताच्या गाठीमुळे त्याला स्ट्रोक आल्याचे समोर आले..गेल्या चार वर्षांपासून अक्षय अंथरुणातच आहे. त्याच्या डोळ्यांशिवाय शरीराचा कोणताही भाग फारसा प्रतिसाद देत नव्हता. त्यामुळे त्याला आजूबाजूला काय घडते आहे, हे समजते की नाही, याबाबत कुटुंबीयांनाही खात्री नव्हती..मात्र यंदाच्या विश्वचषकात ब्राझीलने पात्रता मिळवल्याची बातमी त्याच्या मित्रांनी त्याला सांगितल्यानंतर पहिल्यांदाच अक्षयच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले. गेल्या चार वर्षांत त्याच्या चेहऱ्यावर दिसलेली ही पहिली सकारात्मक प्रतिक्रिया होती. त्यामुळे कुटुंबीयांच्या आशा पुन्हा जाग्या झाल्या आहेत..विशेष म्हणजे ब्राझील आणि हैती यांच्यातील सामन्यासाठी अक्षयच्या घराजवळ सार्वजनिक स्क्रीनिंगचे आयोजन करण्यात आले होते. रुग्णालयातील भेटी वगळता चार वर्षांनंतर अक्षय पहिल्यांदाच घराबाहेर पडला. आपल्या आवडत्या ब्राझील संघाचा सामना पाहण्यासाठी त्याने पुन्हा एकदा बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला..Italy football team : इटलीला हवीय प्रेरणा अन् आत्मविश्वासाची किक.अक्षयच्या उपचारांमध्ये मदत करणाऱ्या 'कनिवू पॅलिएटिव्ह केअर' संस्थेच्या सदस्यांचे मत आहे की, ज्या फुटबॉलमुळे अक्षयच्या आयुष्यात संकट आले, तोच फुटबॉल आता त्याच्या पुनर्वसनासाठी प्रेरणा ठरत आहे. त्यामुळे ब्राझीलच्या प्रत्येक सामन्यासोबत अक्षयच्या कुटुंबाच्या आशाही अधिक बळकट होत आहेत. आता ब्राझीलचा प्रवास जितका पुढे जाईल, तितकी अक्षयच्या कुटुंबाची एका चमत्कारावरील श्रद्धा आणखी मजबूत होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.