1,00,82,62,80,000 ! Neymar ची लाईफ झिंगालाला... ब्राझिलीयन उद्योगपतीने 'मृत्युपत्रात' सोडला खजिना; कारण ऐकाल तर व्हाल चकीत...

ब्राझीलच्या एका अब्जाधीशाने आपली १० हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता फुटबॉलपटू नेयमार ज्युनियरच्या नावे केली.विशेष म्हणजे हा अब्जाधीश आणि नेयमार कधीही एकमेकांना भेटलेले नाहीत.१२ जून रोजी पोर्तो अलेग्रे येथे मृत्युपत्र तयार करण्यात आले, दोन साक्षीदार उपस्थित होते. .Why did Brazilian billionaire leave $1 billion fortune to Neymar? ब्राझीलच्या एका अब्जाधीश उद्योगपतीने त्याची संपूर्ण मालमत्ता स्टार फुटबॉलपटू नेयमार ज्युनियरच्या नावे केली आहे. विशेष म्हणजे हे दोघंही कधीही एकमेकांना भेटलेले नाहीत. तरीही, अब्जाधीशाने त्याची संपूर्ण मालमत्ता नेयमारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ब्राझीलच्या मीडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार १२ जून रोजी पोर्तो अलेग्रे येथील एका कार्यालयात मृत्युपत्यु तयार करण्यात आले. यावेळी दोन साक्षीदार देखील उपस्थित होते. आता या प्रकरणाला ब्राझीलच्या न्यायालयांकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे..वृत्तानुसार व्यावसायिकाने त्यांची ८४६ दशलक्ष पौंड किमतीची मालमत्ता नेयमारला दिली आहे. भारतीय चलनात ही रक्कम १० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. अविवाहित आणि निपुत्रिक असलेल्या उद्योगपतीने म्हणून नेयमारला आपला वारसदार म्हणून निवडले आहे. नेयमारने अद्याप या संदर्भात कोणतेही विधान केलेले नाही. परंतु मृत्युपत्र मंजूर झाले तरीही कायदेशीर अडचणी येऊ शकतात. .३३ वर्षीय फुटबॉलपटू नेयमार ज्युनियरच्या टीमने स्पष्ट केले की, त्यांना अद्याप या प्रकरणाची अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यांच्याकडून याबाबत एक निवेदनही जारी करण्यात आले आहे. नेयमारची एकूण संपत्ती ३ हजार कोटींहून अधिक आहे. .नेयमारने ब्राझिलकडून १२८ सामन्यांत ७९ गोल्स केले आहेत. त्याने विविध क्लबकडून प्रतिनिधित्व केले आहेत. सांतोस, बार्सिलोना, पॅरिस सेंट जर्मेन, एल-हिलाल आणि पुन्हा सांतोस अशा क्लबसाठी त्याने ६११ सामन्यांत ३६६ गोल्स केले आहेत. तो आता २०२६च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी सज्ज होत आहे. .नेयमार दा सिल्वा सॅंटोस ज्युनिअरचा जन्म ५ फेब्रुवारी १९९२ रोजी ब्राझीलमध्ये झाला. त्याचे वडील नेयमार सीनियर हेही फुटबॉल खेळाडू होते व सध्या त्याचे व्यवस्थापक आहेत. आई नादिन गोनकाल्वेस नेहमीच मुलाच्या पाठिशी उभी राहिली. नेयमारला एक बहीण आहे. नेयमार चार मुलांचा बाप आहे.