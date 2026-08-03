महिला कुस्तीपट्टूंच्या लैंगिक छळ प्रकरणी बृजभूषण सिंह निर्दोष; कोर्टाने काय म्हटलं?

महिला कुस्तीपट्टूंच्या लैंगिक शोषण प्रकरणी बृजभूषण सिंह यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आलीय. न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी त्यांना दोषमुक्त करत असल्याचं म्हटलंय. सोमवारी दिल्लीतील राउज अव्हेन्यू कोर्टाने याबाबत अंतिम निकाल दिला. बृजभूषण शरण सिंह हे गेल्या तीन वर्षांपासून या प्रकरणी जामीनावर बाहेर होते..महिला कुस्तीपट्टूंनी बृजबूषण सिंह यांच्यासह विनोद तोमर यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. त्यांच्यावर पोक्सोअंतर्गत दाखल असलेला गुन्हा याआधीच रद्द ठरवण्यात आला आहे. आता लैंगिक छळाच्या प्रकरणातूनही निर्दोष मुक्तता झाल्यानं बृ़जभूषण सिंह यांना दिलासा मिळाला आहे..भाजपनं तिकीट कापलं, पदही काढून घेतलं; माजी खासदार बनला शिक्षक, म्हणाले, पेन्शन तरी मिळेल.भाजप नेते असलेले बृजभूषण सिंह हे सहा वेळा खासदार होते. तसंच भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष होते. वादात अडकल्यानंतर भाजपने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचं तिकीट कापलं होतं. त्यांच्या जागी मुलगा करण भूषण सिंह कैसरगंजमधून विजयी झाला होता..कोर्टाने निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांनी म्हटलं की, मी आधी जे बोललो ते सिद्ध झालंय. आता न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची वाट बघतोय. सुरुवातीपासून तक्रारदारांच्या जबाबात विरोधाभास होता हे सांगत होतो असंही बृजभूषण म्हणाले..भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप करण्यात आले होते. कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ३ ऑगस्ट २०२६ला न्यायालयाने निर्णय दिला. या प्रकरणी जानेवारी २०२३मध्ये कुस्तीपट्टूंनी जंतर मंतरवर आंदोलन करत वाचा फोडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.