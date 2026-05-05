IPL Delhi vs Chennai News: दिल्लीचा संघ घरच्या मैदानावर दैव बदलणार?; धोनी नसला तरी चेन्नईचा आत्मविश्वास उंचावलेला

नवी दिल्ली: आयपीएलमध्ये बाद फेरी गाठण्यासाठी आता तीव्र स्पर्धा होत असताना अनुक्रमे सहाव्या आणि सातव्या स्थानावर असलेल्या चेन्नई आणि दिल्ली या संघांत उद्या सामना होत आहे. दोघांचा हा दहावा साखळी सामना असणार आहे. सध्या दोघांच्या नावावर प्रत्येकी चार विजय आहेत. दिल्लीने घरच्या मैदानावरील त्यांचे अखेरचे तीन सामने गमावले आहेत. उद्या तो यात सुधारणा करणार का याबाबत उत्सुकता असेल..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .बाद फेरी गाठण्यासाठी कमीत कमी आठ सामने जिंकावे लागतात, असे सर्वसाधारण समीकरण असते. अशा परिस्थितीत अखेरचे पाच सामने आणि किमान चार विजय असे सोपे गणित या दोन्ही संघांसाठी असणार आहे. त्यामुळे उद्याचा सामना जिंकेल त्याला एक पाऊल पुढे टाकता येणार आहे.सलग तीन पराभवांचा सामना केल्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्स संघाच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले. त्यांनी ताकदवर राजस्थान रॉयल्स संघावर जयपूरमधील सामन्यात सात विकेट आणि पाच चेंडू राखून मात केली. मात्र त्याअगोदर घरच्या मैदानावर २६५ धावा करूनही पंजाबकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्यानंतर बंगळूर संघाने त्यांच्यावर नऊ विकेट राखून सहज मात केली होती..दिल्लीसाठी आता समाधानाची बाब म्हणजे सलामीवीर पाथून निसांकाला सापडलेला सूर आणि मिचेल स्टार्कचा सहभाग. स्टार्कमुळे त्यांच्या वेगवान गोलंदाजीची धार वाढली आहे.कुलदीप यादवही आपल्या कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल. जयपूर येथील सामना दिल्लीने जिंकलेला असला तरी त्याच्या अखेरच्या षटकात तीन षटकार मारण्यात आले होते. त्याने नऊ सामन्यांत मिळून सात विकेट मिळवलेल्या असल्या तरी त्याने १०.२६च्या सरासरीने धावाही दिलेल्या आहेत. डेथ ओव्हरमधील स्पेशालिस्ट समजला जाणारा टी. नटराजन याला नऊ सामन्यांत केवळ पाचच विकेट मिळालेल्या आहेत..दिल्ली संघाच्या कामगिरीत चढ-उतार होत असले तरी त्यांचा कर्णधार अक्षर पटेल दडपण न घेता संयमाने नेतृत्व करीत आहे. प्रत्येक सामन्यात कामगिरीत सातत्य राखणे सोपे नसते, तरीही आतापर्यंतच्या यशावर समाधानी आहे. गोलंदाजी आणि फलंदाजीत सुधारणा होत आहे, असे अक्षर पटेल राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यानंतर म्हणाला होता..महेंद्रसिंह धोनीची प्रतीक्षाचयंदाच्या मोसमातला १०वा सामना होत असला तरी महेंद्रसिंह धोनी चेन्नई संघात परतणार नाही, हे स्पष्ट झाले. धोनी अजून पूर्णपणे तंदुरुस्त झालेला नाही. त्यामुळे तो उद्याच्या सामन्यात खेळणार नाही, असे चेन्नई संघाचे सीईओ काशी विश्वनाथन यांनी सांगितले.धोनी खेळत नसला तरी चेन्नई संघाचे भवितव्य कायम आहे. ऋतुराज गायकवाड उत्तमपणे नेतृत्व करीत आहे आणि आता त्याच्या बॅटमधून धावाही होत आहेत. मुंबई इंडियन्स आणि नाबाद ६७ आणि गुजरातविरुद्ध नाबाद ७४ धावांची खेळी करून त्याने आत्मविश्वास उंचावलेला आहे. संजू सॅमसन गेल्या दोन सामन्यांत धावा करू शकला नसला, तरी तो कधीही मॅचविनिंग खेळी करू शकतो..आयुष म्हात्रे स्पर्धेबाहेर गेल्यामुळे चेन्नईसमोर तिसऱ्या क्रमांकाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उर्विल पटेलला अपेक्षा पूर्ण करता आलेल्या नाहीत. सर्फराझ खान आणि शिवम दुबे यांच्या कामगिरीत सातत्य नाही. अशा वेळी कार्तिक शर्मा या नवोदित फलंदाजाने शनिवारी मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या सामन्यात शानदार अर्धशतक करून आपल्यावरील विश्वास सार्थ ठरवला होता..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.अंशुल कंबोज हुकमी एक्कावेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोज चेन्नईसाठी हुकमी एक्का ठरत आहे. त्याची धावा देण्याची सरासरी लक्षवेधक आहेच, त्याबरोबर तो हमखास विकेट मिळवून संघाला दिलासा देत आहे. मुकेश चौधरीही अपेक्षा पूर्ण करीत आहे. तर नूर अहमद आणि अकिल होसैन फिरतीची बाजू सांभाळत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.