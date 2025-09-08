क्रीडा

US OPEN 2025 Prize Money : कार्लोस अल्कराजला बक्षीस म्हणून किती रुपये मिळाले? IPL विजेत्या, उपविजेत्यांच्या एकूण रकमेपेक्षाही अधिक

US Open 2025 prize money vs IPL prize money यूएस ओपन २०२५ टेनिस स्पर्धेत कार्लोस अल्कराजने यानिक सिन्नरवर मात करत ऐतिहासिक विजय मिळवला. या विजयानंतर त्याला विक्रमी ५ दशलक्ष डॉलर इतकी पारितोषिक रक्कम मिळाली. ही रक्कम आयपीएल विजेता आणि उपविजेत्यांना मिळणाऱ्या बक्षिसापेक्षाही जास्त आहे.
How much did Carlos Alcaraz earn after winning US Open 2025? कार्लोस अल्कराजने अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या आर्थर ॲश स्टेडियममध्ये झालेल्या यूएस ओपनच्या अंतिम सामन्यातयानिक सिन्नरचा पराभव केला. अल्काराजने सिनरचा ६-२, ३-६,६-१, ६-४ अशा फरकाने पराभव केला आणि ग्रँड स्लॅम नावावर केले. अल्काराजने दुसऱ्यांदा यूएस ओपनचे जेतेपद पटकावलं आहे. त्याचा हा सहावा ग्रँड स्लॅम विजय होता.

