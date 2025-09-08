US OPEN 2025 Prize Money : कार्लोस अल्कराजला बक्षीस म्हणून किती रुपये मिळाले? IPL विजेत्या, उपविजेत्यांच्या एकूण रकमेपेक्षाही अधिक

How much did Carlos Alcaraz earn after winning US Open 2025? कार्लोस अल्कराजने अमेरिकेतील न्यूयॉर्कच्या आर्थर ॲश स्टेडियममध्ये झालेल्या यूएस ओपनच्या अंतिम सामन्यातयानिक सिन्नरचा पराभव केला. अल्काराजने सिनरचा ६-२, ३-६,६-१, ६-४ अशा फरकाने पराभव केला आणि ग्रँड स्लॅम नावावर केले. अल्काराजने दुसऱ्यांदा यूएस ओपनचे जेतेपद पटकावलं आहे. त्याचा हा सहावा ग्रँड स्लॅम विजय होता. .यासह त्याने टेनिस इतिहासातील सर्वात मोठी पारितोषिक रक्कमही जिंकली. इंडियन प्रीमिअर लीगच्या विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांना दिल्या जाणाऱ्या एकूण रकमेपेक्षाही अल्कराजने जिंकलेली रक्कम जास्त आहे..ENG vs SA : इंग्लंडने टीम इंडियाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला, वन डे क्रिकेटमध्ये इतिहास घडवला! द. आफ्रिकेचा सर्वात लाजीरवाणा पराभव.अमेरिका खुल्या टेनिस स्पर्धेची बक्षीस रक्कम यंदा २० टक्क्यांनी वाढवून ती ९० दशलक्ष डॉलर (सुमारे ₹७५० कोटी रुपये) इतकी करण्यात आली आहे. पुरुष आणि महिला विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या बक्षीस रकमेतही गतवर्षीच्या तुलनेत ३९% वाढ झाली आहे. २२ वर्षीय अल्काराजने या विजयासह पुन्हा एकदा जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे. सप्टेंबर २०२३ नंतर तो प्रथमच या क्रमवारी अव्वल स्थानी पोहोचला आहे..आयपीएलच्या विजेत्या संघाला २० कोटी, तर उप विजेत्यांना १२ कोटी दिले जातात. पण, या दोघांची बेरीज करूनही अल्कराजला मिळालेल्या रक्कम पूर्ण होत नाहीए. अल्कराजला यूएस ओपन स्पर्धा जिंकल्यानंतर ५० लाख डॉलर म्हणजेच जवळपास ४४ कोटी रुपये बक्षीस म्हणून मिळाले आहेत. उपविजेत्या सिन्नरला २५ लाख डॉलर म्हणजेच जवळपास २२ कोटी मिळाले. पुरुष एकेरीतील उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या खेळाडूंना ११.१० कोटी रुपये बक्षीस म्हणून दिले गेले. .अल्कराजने याआधी फ्रेंच ओपन २०२५ जिंकून २.९७ दशलक्ष डॉलर मिळवले होते, पण यूएस ओपनमधील बक्षीस रक्कम ही त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी ठरली आहे. यूएस ओपन २०२५ ने टेनिस जगतात पारितोषिकाच्या बाबतीत सर्व विक्रम मोडले आणि अल्कराजला खेळातील सर्वात मोठ्या कमाईचा मान मिळवून दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.