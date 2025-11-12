क्रिकेटसोडून दुसऱ्या खेळाकडे बघणार की नाही? जागा मिळेल तिथे स्टेटिंगचा सराव, प्रशिक्षक अन् खेळाडूंसमोर मोठी अडचण...

जिल्हा क्रीडासंकुलावर असलेल्या स्केटिंग ट्रॅकवर मोठ्या प्रमाणावर खेळाडू स्केटिंगचा सराव करायचे. मात्र, काही वर्षांपूर्वी हा ट्रॅक नवीन बांधकामासाठी तोडण्यात आला. तेव्हापासून जागा मिळेल तिथे शहरातील खेळाडू स्केटिंगचा सराव करतात. ही अडचण प्रशिक्षक, खेळाडूंनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांच्याकडे मांडली. त्यांनी माजी मंत्री, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना यासंदर्भात निवेदन दिले. .दरम्यान, आमदार मुनगंटीवार यांनी देशातील सर्वश्रेष्ठ स्केटिंग ट्रॅक शहरात उभारू, असे आश्वासन दिले. चंद्रपूर शहरात गेल्या काही वर्षांपासून स्केटिंग खेळणाऱ्या खेळाडूंचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या आवारात स्केटिंग ट्रॅक होती. उन्हाळ्यात शिबिर होत असे. त्या दिवसांत खेळाडूंची संख्या पुन्हा वाढायची. याच दिवसांत स्केटिंगच्या स्पर्धा व्हायच्या. यात चंद्रपूर शहरासह अन्य तालुक्यांतील खेळाडूही मोठ्या संख्येने सहभागी व्हायचे..Skating Competition:'जकार्तातील स्केटिंग स्पर्धेत उपळाईच्या शौर्यचे सुवर्ण यश'; आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत पटकावले पहिले स्थान.मात्र, कोरोनाच्या आधी जिल्हा क्रीडा संकुलात विविध कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात स्केटिंग ट्रॅकचाही समावेश होता. जुनी स्केटिंग ट्रॅक तोडून त्या जागेवर नवीन स्केटिंग ट्रॅकचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. मात्र, तीन-चार वर्षांपासून स्केंटिग ट्रॅकच्या कामाला अजूनही सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे जागा मिळेल तिथे प्रशिक्षक खेळाडूंचा सराव घेत आहे.गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून जिल्ह्यातील स्केटिंग प्रशिक्षकांनी सतत या खेळाचा प्रसार केला. त्यांच्या प्रयत्नांतून १०० हून अधिक राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू, दोन आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तयार झाले आहेत. योग्य ट्रॅक नसल्यामुळे खेळाडूंना पुढील प्रगतीसाठी अडथळे येत आहेत. पूर्व विदर्भातील खेळाडूंना अधिक संधी मिळावी, या हेतूने नवीन ट्रॅकची उभारणी आवश्यक आहे..स्केटिंग खेळाडूंची अडचण लक्षात घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी माजी मंत्री, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेत निवेदन दिले. या निवेदनाची दखल घेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक दोनचे कार्यकारी अभियंता टांगळे यांना दूरध्वनी केला. स्केटिंग ट्रॅकसाठी जागा बघून अंदाजपत्रक करण्याच्या सूचना केल्या. यासाठी निधी आणणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले..यासंदर्भात बोलताना, शहरात कुठेच स्केटिंग ट्रॅक नाही. त्यामुळे सराव कुठे करायचा असा प्रश्न खेळाडू आणि प्रशिक्षकांसमोर आहे. जागा मिळेल तिथे काही खेळाडू सराव करतात. ही अडचण काही प्रशिक्षकांनी सांगितले. त्यानुसार आपण माजी मंत्री, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले. त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांशी जागा शोधण्याचे निर्देश दिले आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांनी दिली..Ice Skating :'महाराष्ट्राच्या यश जामदारचा रौप्यपदकांचा दमदार चौकार'; राष्ट्रीय शॉर्ट ट्रॅक आइस स्केटिंग स्पर्धेत घवघवीत यश.तर जिल्हा क्रीडा संकुलातील स्केटिंग ट्रॅकवर क्राँक्रीट मशिन बसविण्यात आली. त्यामुळे स्केंटिग ट्रॅक तोडण्यात आला आहे. नवीन ट्रॅक केव्हा होणार याची शाश्वती नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून जागा मिळेल तिथे आम्ही खेळाडूंचा सराव घेत आहोत, असं स्केटिंग प्रशिक्षक विनोद निखाडे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.