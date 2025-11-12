क्रीडा

क्रिकेटसोडून दुसऱ्या खेळाकडे बघणार की नाही? जागा मिळेल तिथे स्टेटिंगचा सराव, प्रशिक्षक अन् खेळाडूंसमोर मोठी अडचण...

Skating Players Struggle for Practice : स्टेटिंग ट्रॅक नसल्यामुळे खेळाडूंना सराव करताना अडथळे येत आहेत. पूर्व विदर्भातील खेळाडूंना अधिक संधी मिळावी, या हेतूने नवीन ट्रॅकची उभारणी आवश्यक आहे.
Skating Players Struggle for Practice

Skating Players Struggle for Practice

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

जिल्हा क्रीडासंकुलावर असलेल्या स्केटिंग ट्रॅकवर मोठ्या प्रमाणावर खेळाडू स्केटिंगचा सराव करायचे. मात्र, काही वर्षांपूर्वी हा ट्रॅक नवीन बांधकामासाठी तोडण्यात आला. तेव्हापासून जागा मिळेल तिथे शहरातील खेळाडू स्केटिंगचा सराव करतात. ही अडचण प्रशिक्षक, खेळाडूंनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष राजीव कक्कड यांच्याकडे मांडली. त्यांनी माजी मंत्री, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना यासंदर्भात निवेदन दिले.

Loading content, please wait...
Chandrapur
vidarbha
sports
Skating

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com