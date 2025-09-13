D Gukesh: जगज्जेत्या भारतीयांमध्ये संघर्ष; स्वीस बुद्धिबळ : गुकेश दिव्याची १०३ चालींत बरोबरी

समरकांड (उझबेकिस्तान) : भारताच्या दोन विश्वविजेत्या खेळाडूंमध्ये शुक्रवारी बुद्धिबळाच्या पटावर कमालीची झुंज पाहायला मिळाली. पुरुष विभागातील विश्वविजेता डी. गुकेश व महिला विभागातील विश्वविजेती दिव्या देशमुख यांच्यामध्ये फिडे ग्रँड स्वीस बुद्धिबळ स्पर्धेतील आठव्या फेरीची लढत १०३ चालींनंतर बरोबरीत राहिली..डी. गुकेश व दिव्या देशमुख यांच्यामधील लढतीकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते. प्रत्यक्षात लढतही चुरशीची झाली. अखेरच्या क्षणांपर्यंत दोन्ही खेळाडूंमध्ये रोमहर्षक लढाई पाहायला मिळाली. शेवटी दोन खेळाडूंमधील ही लढत बरोबरीत राहिली..WI vs PAK : ३४ वर्ष...! वेस्ट इंडिजने घरी बोलावून पाकिस्तानला नाक घासायला लावले, २०२ धावांनी हरवले; जिंकली मालिका.दरम्यान, याआधी तुर्कीचा १६ वर्षीय ग्रँडमास्टर एडिज गुरेल याने भारताचा विश्वविजेता डी. गुकेश याला पराभूत करताना उल्लेखनीय खेळ केला. डी. गुकेश याला सलग तिसऱ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. फिडे ग्रँड स्वीस बुद्धिबळ स्पर्धा सुरू असून, सातव्या फेरीमध्ये भारतीय खेळाडूकडून निराशाजनक कामगिरी झाली..एडिज गुरेल व डी. गुकेश यांच्यामध्ये लढत रंगली. या लढतीत गुकेशकडून अखेरच्या क्षणी चूक घडली. उंटाची चाल चुकल्याचा फटका त्याला बसला. यामुळे गुकेशची पराभवाची मालिका कायम राहिली. आता सात फेरीमधून गुकेश याला तीन गुणांचीच कमाई करता आली..ENG vs SA : नुसता धुरळा... Phil Salt चे वेगवान T20I शतक अन् जॉस बटलरच्या १५ चेंडूंत ७४ धावा; इंग्लंडचा रेकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोअर, मोडला भारताचा विश्वविक्रम.आता आव्हान कायम राखण्यासाठी त्याला प्रत्येक फेरीमध्ये विजय मिळवावा लागणार आहे.वैशाली महिलांमध्ये अव्वल महिला विभागात भारताच्या आर. वैशालीने पाचव्या विजयासह पहिले स्थान कायम राखले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.