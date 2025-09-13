क्रीडा

D Gukesh: जगज्जेत्या भारतीयांमध्ये संघर्ष; स्वीस बुद्धिबळ : गुकेश दिव्याची १०३ चालींत बरोबरी

Divya Deshmukh: फिडे ग्रँड स्वीस बुद्धिबळ स्पर्धेत भारताचे दोन विश्वविजेते डी. गुकेश आणि दिव्या देशमुख यांच्यातील रोमहर्षक लढत १०३ चालींनंतर बरोबरीत सुटली. दरम्यान, आर. वैशालीने महिला विभागात विजयी कामगिरी कायम ठेवली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
समरकांड (उझबेकिस्तान) : भारताच्या दोन विश्‍वविजेत्या खेळाडूंमध्ये शुक्रवारी बुद्धिबळाच्या पटावर कमालीची झुंज पाहायला मिळाली. पुरुष विभागातील विश्‍वविजेता डी. गुकेश व महिला विभागातील विश्‍वविजेती दिव्या देशमुख यांच्यामध्ये फिडे ग्रँड स्वीस बुद्धिबळ स्पर्धेतील आठव्या फेरीची लढत १०३ चालींनंतर बरोबरीत राहिली.

