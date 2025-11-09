D Gukesh: जगज्जेत्या गुकेशचे आव्हान संपुष्टात

पणजी : जगज्जेता भारतीय ग्रँडमास्टर डी. गुकेश याचे फिडे विश्वकरंडक बुद्धिबळ स्पर्धेतील आव्हान तिसऱ्या फेरीत संपुष्टात आले. शनिवारी दुसऱ्या डावात त्याला फ्रेडरिक स्वेन याने पराभूत केले, त्यामुळे गुकेशला जागतिक अजिंक्यपदानंतर विश्वकरंडक जिंकणे शक्य झाले नाही. अर्जुन एरिगैसी, आर. प्रज्ञानंद, पी. हरिकृष्ण व जागतिक ज्युनियर विजेता व्ही. प्रणव यांनी चौथ्या फेरीत प्रवेश केला..स्पर्धा उत्तर गोव्यातील हडफडे येथे सुरू आहे. फ्रेडरिक याने तिसऱ्या फेरीतील पहिल्या डावात शुक्रवारी गुकेशला बरोबरीत रोखले होते. शनिवारी २१ वर्षीय जर्मन ग्रँडमास्टरने वेळेच्या बंधनातून बाहेर पडत विजयासाठी प्रयत्न करणाऱ्या गुकेशला कोंडीत पकडले. अखेर १९ वर्षीय जगज्जेत्यास माघार घेत पराभव मान्य करावा लागला. फ्रेडरिक याने १.५-०.५ गुणफरकाने पुढील फेरी गाठली..ग्रँडमास्टर आर. प्रज्ञानंद याने आगेकूच राखताना आर्मेनियन ग्रँडमास्टर रॉबर्ट होव्हान्निसियान याला १.५-०५ असे हरविले. दुसऱ्या डावात प्रज्ञानंद विजयी ठरला. आर्मेनियन खेळाडूने ४२ चालीअंती पराभव मान्य केला. पी. हरिकृष्ण याने बेल्जियमचा ग्रँडमास्टर डॅनियल दार्धा याला नमविले. पहिला डाव जिंकणाऱ्या हरिकृष्ण याने दुसऱ्या डावात झटपट बरोबरीस पसंती दिली. .भारतीय बुद्धिबळपटूंत अव्वल असलेल्या अर्जुन एरिगैसी याने स्पर्धेतील सलग तीन विजयानंतर बरोबरी साधत चौथी फेरी गाठली. तिसऱ्या फेरीतील पहिल्या डावात पूर्ण गुण प्राप्त केलेल्या अर्जुन याने दुसऱ्या डावात उझबेकिस्तानचा ग्रँडमास्टर शम्सीद्दीन वोखिदोव याच्याविरुद्ध बरोबरीस पसंती दिली..प्रणव यानेही पहिल्या डावातील विजयानंतर ग्रँडमास्टर टिटास स्ट्रेमाव्हिसियस याच्याविरुद्ध दुसऱ्या डावातील बरोबरीसह आगेकूच राखली. तिसऱ्या फेरीतील अन्य भारतीय खेळाडूंत दोन्ही डाव बरोबरीत राहिल्यामुळे विदित गुजराथी, कार्तिक व्यंकटरमण, एस. नारायणन यांना रविवारी टायब्रेक फेरीत खेळावे लागेल. दिप्तयान घोष याचे आव्हान संपुष्टात आले..Junior Badminton: ऐतिहासिक ब्राँझनंतर आता वैयक्तिक प्रकारावर लक्ष; जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धा,भारतीय खेळाडूंकडून पदकाची आशा.अनीश गिरीचाही पराभवनेदरलँड्सचा ग्रँडमास्टर अनीश गिरी याचे आव्हानही तिसऱ्या फेरीत आटोपले. ‘विश्वनाथन आनंद करंडका’साठी अनीश प्रमुख दावेदार होता. तिसऱ्या फेरीतील दुसऱ्या डावात तो शनिवारी ४७ चालींत पराभूत झाला. त्यामुळे जर्मन ग्रँडमास्टर अलेक्झांडर डॉन्चेन्को याची सरशी झाली. जागतिक क्रमवारीत अनीश सध्या पाचव्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.