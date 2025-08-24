Cheteshwar Pujara Retirement : निवृत्तीनंतर चेतेश्वर पुजाराला किती पेन्शन मिळणार? BCCI चे नियम काय सांगतो?

How much pension does Cheteshwar Pujara get after retirement : भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू चेतेश्वर पुजाराने आज क्रिकेटला अलविदा म्हटले आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने आपण सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्त होत असल्याची माहिती दिली. त्याच्या या निर्णयानंतर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केलं जातं आहे. या निर्णयाने त्याच्या चाहत्यांनाही धक्का बसला आहे. अशातच आता या निर्णयानंतर पुजाराला निवृत्तीवेतन म्हणजे पेन्शन मिळणार का? ती किती असेल? याची चर्चाही सुरु झाली आहे..बीसीसीआयचे नियम काय सांगतात?बीसीसीआयच्या नियमानुसार निवृत्त खेळाडूंना मासिक निवृत्तीवेतन दिले जाते. मात्र, हे निवृत्तीवेतन किती असेल, हे त्याच्या क्रिकेट कारकीर्दीवर अवलंबून असते. ही रक्कम पुरुष खेळाडूंसाठी ३० ते ७० हजार रुपये तर महिला खेळाडूंसाठी ४५ ते ५२ हजार रुपये इतकी असू शकते. सचिन तेंडूलकर आणि सुनील गावस्कर सारख्या खेळाडूंना ७० हजार रुपये मासिक निवृत्तीवेतन दिले जाते..Cheteshwar Pujara Retire: 'तू तिसऱ्या क्रमांकावर येणे...' सचिन तेंडुलकरची खास पोस्ट; रहाणे, युवी, लक्ष्मणही झाले व्यक्त.चेतेश्वर पुजाराला किती पेन्शन मिळणार?चेतेश्वर पुजाराची टी-२० आणि एकदिवसीय कारकीर्द म्हणावी तशी प्रभावी राहिलेली नाही. मात्र, कसोटी क्रिकेटमधील त्याचं योगदान महत्त्वाचं आहे. त्याने १०३ कसोटी सामन्यात जवळपास ७२०० धावा केल्या आहेत. त्याचं कसोटी क्रिकेटमधील योगदान बघता त्याला बीसीसीयआयच्या नियमानुसार ६० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळण्याची शक्यता आहे..Cheteshwar Pujara Retirement: गंभीर म्हणतोय पुजारा वादळातही शांत...; पण नेटकऱ्यांनी धरलं धारेवर; टीम इंडियाचा प्रशिक्षक ट्रोल.कशी राहिली आहे चेतेश्वर पुजाराची कारकीर्द?पुजाराने २०१० मध्ये भारताकडून कसोटीतून पदार्पण केले होतं. त्याने त्याच्या कारकिर्दीत २७८ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ६६ शतके आणि ८१ अर्धशतकांसह २१३०१ धावा केल्या आहेत. याशिवाय भारतासाठी १०३ कसोटी सामने खेळताना १९ शतके आणि ३५ अर्धशतकांसह ७२०० धावा केल्या आहेत. पुजाराने भारतासाठी ५ वनडे सामनेही खेळले आहेत. मात्र, एकदिवसीय सामन्यात त्याने केवळ ५१ धावाच केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.