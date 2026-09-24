Asian Games 2026: चीनने शतक झळकावले! भारत पदकतालिकेत रेंगाळतोय; जपान, कोरिया, कझाकस्तानही पुढे; आपण कुठे आहोत?

Asian Games 2026 India rank and total medals: भारताने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये गुरुवारी दोन पदकांची कमाई केली आहे. नौकानयनपटू सतनाम सिंग व सलमान खान यांनी पुरुषाच्या डबल स्कल्समध्ये कांस्यपदक जिंकले, तर वुशूमध्ये रोशिबिना देवीने रौप्यपदकाची कमाई केली. आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुरू होऊन जवळपास आठवडा झाला आणि भारताची चाल संथ गतीने सुरू आहे. नेमबाजीत अजूनही भारताला सुवर्ण जिंकता आलेले नाही. तेच दुसरीकडे चीनने पदकांचे शतक पूर्ण करून दबदबा राखला आहे. मग भारत सध्या कोणत्या क्रमांकावर आहे?.चीनने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपली मक्तेदारी कायम राखलेली दिसतेय. त्यांनी ६६ सुवर्ण, २४ रौप्य आणि १० कांस्य, अशी एकूण १०० पदकं जिंकली आहेत. त्यांनी सर्वाधिक २१ सुवर्णपदकं ही जलतरण क्रीडा स्पर्धेत मिळवली आहेत. त्यात १० रौप्य व ६ कांस्य अशी एकूण ३७ पदकं चीनने जिंकली आहेत. वुशूमध्ये चीनने १२ पैकी १२ सुवर्ण जिंकून इतिहास घडवला आहे. नेमबाजी ( ८), नौकानयन ( ६), आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टीक्स ( ३), अॅथलिस्ट (२), कॅनोए स्प्रिंट ( २), कराटे ( २), मॉडर्न पेंटॅथलॉन ( २), ट्रायथल़ॉन ( २) यातही चीनने एकापेक्षा जास्त सुवर्णपदकं जिंकली आहेत..Asian Games 2026: "गोल्ड मिस हो गया"; ३.८८ सेकंदाने सुवर्ण हुकले, ढसाढसा रडला सतनाम; रोशिबिना देवीचे सलग तिसरे पदक.चीनच्या पाठोपाठ यजमान जपानही पदकांच्या शतकाच्या दिशेने कूच करतोय. जपानने १५ सुवर्ण, २६ रौप्य व ३३ कांस्य अशी एकूण ७४ पदकं जिंकली आहेत. कोरिया ( ४२) , कझाकस्तान ( २३) व इराण ( १७) हे अव्वल पाचमध्ये असणारे देश आहेत. महिला क्रिकेट संघाच्या सुवर्णपदकामुळे तालिकेत अव्वल १० मध्ये पोहोचलेला भारत आता खूप मागे गेला आहे. थायलंड ( ५ सुवर्ण व एकूण १४ पदकं), हाँगकाँग ( ३ सुवर्ण व एकूण १९ पदकं), मलेशिया ( ३ सुवर्ण व एकूण ९ पदकं), उजबेकिस्तान ( २ सुवर्ण व एकूण १८ पदकं) आणि दक्षिण कोरिया ( २ सुवर्ण व एकूण ७ पदकं) हे अव्वल दहामध्ये आहेत..कुवैत ( ५ ), कतार ( ४) व तजिकिस्तान ( ४) हे भारतापेक्षा जास्त ( २) सुवर्णपदक जिंकून अनुक्रमे ११, १२ व १३ व्या क्रमांकावर आहेत. भारत १ सुवर्ण, ६ रौप्य व ७ कांस्य अशा एकूण १४ पदकांसह १४व्या स्थानावर घसरला आहे. भारताला नेमबाजांकडून खूप अपेक्षा होत्या, परंतु त्यांनी निराश केले. डबल ऑलिम्पियमन मनू भाकेर काल अंतिम फेरीत पाचव्या स्थानावर राहिली. कबड्डी, हॉकी व मैदानी स्पर्धांमधून आता भारताला पदकांची अपेक्षा आहे. भारताने २०२२ मध्ये २८ सुवर्ण, ३८ रौप्य व ४० कांस्य, अशी एकूण १०६ पदकं जिंकली होती. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारताने प्रथमच शतकी आकडा पार केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.