देशातील कोविड-19 परिस्थितीमुळे चीनमधील 2023 आशियाई कप फायनलचा यजमानपदाचा हक्क सोडला आहे, अशी घोषणा आशियाई फुटबॉल महासंघाने (AFC) आज केली आहे. दर चार वर्षांनी खेळल्या जाणाऱ्या लीग मध्ये संपूर्ण खंडातील 24 राष्ट्रीय संघांचा समावेश असतो. 16 जून ते 16 जुलै 2023 या कालावधीत 24 संघांची ही स्पर्धा 10 चिनी शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

चायनीज फुटबॉल असोसिएशनने (CFA) अधिकृतपणे आशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (AFC) ला कळवले आहे की ते सध्या चीनमध्ये कोविड-19 महामारीमुळे 2023 AFC आशियाई चषक आयोजित करू शकणार नाहीत.(China has relinquished its rights to host 2023 Asian Cup finals Football)

भारत 2023 AFC आशियाई चषक स्पर्धेत खेळेल का?

2023 AFC आशियाई चषक स्पर्धेसाठी भारत अद्याप पात्र ठरलेला नाही. ब्लू टायगर्स पात्रतेच्या मार्गावर आहेत. 2023 AFC आशियाई चषक अंतिम फेरीच्या पात्रता फेरीच्या गट D मध्ये कंबोडिया, अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग सोबत त्यांचा गट करण्यात आला आहे.

2023 AFC आशियाई कप पात्रता फेरीची अंतिम फेरी 8 जून, 11 जून आणि 14 जून 2022 या तीन दिवसांमध्ये खेळल्या जातील. भारतीय राष्ट्रीय संघाचा खेळ कोलकाता येथील विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगण किंवा सॉल्ट लेक स्टेडियमवर खेळला जाईल. ब्लू टायगर्स 8 जून रोजी कंबोडियाशी खेळणार आहेत, त्याच ठिकाणी 11 आणि 14 जून रोजी अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग विरुद्ध सामने खेळले जाणार आहेत.