Christian Eriksen: ५ वर्षांपूर्वी हृदय बंद पडलं होतं, आज पुन्हा खेळताना ख्रिस्तियन एरिक्सनसोबत 'तेच' घडलं; पाहा मैदानात काय झालं!

ओडेन्सी : पाच वर्षांपूर्वी युरो स्पर्धेत खेळता खेळता हृदयबंद पडलेला आणि मृत्यूच्या दारातून केवळ दैव बलवत्तर असल्यामुळे परत आलेला डेन्मार्कचा ३४ वर्षीय फुटबॉलपटू ख्रिस्तियन एरिक्सनवर पुन्हा एकदा खेळता खेळता जवळपास तशीच परिस्थिती ओढवली..त्याची प्रकृती सुधारली असून लवकरच त्याला घरी पराठवण्यात येईल, असे रुग्णालयातून सांगण्यात आले. डेन्मार्क आणि युक्रेन यांच्यात मैत्रीपूर्व सामना झाला. यात ६५ मिनिटांचा खेळ होत असताना एरिक्सन दोन्ही हाताने छाती पकडून असल्याचे दिसून आले..Axar Patel: अहमदाबादमध्ये सामना? मैं हूँ ना ! अंतिम सामन्याबाबत अक्षर पटेलकडून निर्धास्त राहण्याचा दिलासा .पुढच्या क्षणी तो पाठीवर झोपला. लगेचच खेळाडूंनी त्याच्याभोवती कडे केले. सपोर्ट स्टाफने तातडीन वैद्यकीय उपचारासाठी मदत मागितली. पण आताची परिस्थिती मागील परिस्थितीसारखी गंभीर नव्हती..मैदानावरील तातडीच्या उपचारानंतर एरिक्सनच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आणि तो स्वतःहून चालत मैदानाबाहेर गेला, असे डेन्मार्क फुटबॉल संघचनेने सोशल मीडियाद्वारे जाहीर केले. २०२१मधील प्रसंगानंतर एरिक्सनच्या हृदयात पेसमेकर बसवण्यात आलेला आहे..T20 WC, SA vs NZ SF: Ohh No..! न्यूझीलंडचा यष्टिरक्षक Tim Seifert चा डोळा थोडक्यात वाचला; खेळाडू जमिनीवर लोळला अन् पुढे... .हा पेसमेकर व्यवस्थित असल्याचेही सांगण्यात आले. पुढील उपचारासाठी एरिक्सनला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. एकीकडे विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धा उंबरठ्यावर आलेली असताना एरिक्सनबाबत हा प्रसंग घडला. डेन्मार्क आणि युक्रेन हे दोन्ही देश विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.