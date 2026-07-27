Commonwealth Games 2026: किराणा दुकान चालवणाऱ्या बापाच्या लेकीची अभिमानास्पद कामगिरी! बिंद्यारानी देवीने भारताला जिंकून दिले सहावे पदक

Bindyarani Devi wins bronze Commonwealth Games 2026: शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या बिंद्यारानी देवी सोरोखैबाम ( Bindyarani Devi Sorokhaibam) हिने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताला वेटलिफ्टिंग प्रकारात आणखी एक पदक पटकावून दिले. हे भारताचे एकूण सहावे पदक ठरले आणि यापैकी पाच पदकं ही वेटलिफ्टिंगमध्येच सलेली आहेत. त्यात मीराबाई चानूच्या एका सुवर्णपदकाचाही समावेश आहे. महिलांच्या ५८ किलो वजनी गटात इंफाळ, मणिपूर येथील लेकीने भारताचा तिरंगा डौलाने फडकवला. त्याआधी ज्ञानेश्वरी यादवने ( Gyaneshwari Yadav) ५३ किलो वजनी गटाच्या वेटलिफ्टिंग रौप्यपदक जिंकले. .बिंद्यादेवीसमोर मागील राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्या नायजेरियाची रफियातू लॉवाल आणि कॅनडाची रौप्यपदक विजेती ॲन सोफी टाशेरॉ यांचे कडवे आव्हान होते.लॉवाल आणि टाशेरॉ यांनी स्नॅच विभागात अनुक्रमे १०३ व ९४ किलो वजन उचलून पहिल्या दोन क्रमांकावर दावा सांगितला. इंग्लंडची एलिझा प्रॅट आणि भारताच्या बिंद्याराणी यांनी प्रत्येकी ८७ किलो वजन उचलले..प्रॅटने क्लिन अँड जर्कमध्ये १०९ किलो वजन उचलून बिंद्यारानीसमोर कडवे आव्हान ठेवले. बिंद्यारानीचा ११० किलोचा पहिलाच प्रयत्न ग्राह्य न धरल्यामुळे भारताच्या पदकाच्या आशांना धक्का पोहोचेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली. पण, बिंद्यारानी हार मानणारी नव्हती आणि तिने ११२ किलो वजन उचलून पदकाच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले. त्यात प्रॅटचा ११३ किलोचा प्रयत्न फसला. कॅनडाच्या टाशेरॉने ११५ किलो वजनाचा स्पर्धा विक्रम नोंदवून सुवर्णपदकासाठी टक्कर दिली. ११६ किलोचा बिंद्यारानीचा प्रयत्न फसल्याने तिला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले. रफियातू लॉवालने एकूण २२५ किलो वजन उचलून सुवर्ण, तर टाशेरॉने २१५ किलो वजनासह रौप्यपदक जिंकले. .Commonwealth Games 2026: इलेक्ट्रिशियनच्या लेकीने भारतासाठी जिंकलं पदक! ज्ञानेश्वरी यादवने गरिबीचा 'भार' झुगारून घडवला इतिहास, तिरंग्यासमोर नतमस्तक.Who is Bindyarani Devi?२०२२ च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत बिंद्यारानी देवीने एकूण २०२ किलो भार उचलून रौप्यपदक जिंकले होते. याशिवाय तिने २०२३ च्या आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेत रौप्य, IWF वर्ल्ड कप ( २०२४) स्पर्धेत कांस्य आणि राष्ट्रकुल वेटलिफ्टिंग अजिंक्यपद स्पर्धा २०२५ मध्ये रौप्यपदक जिंकले आहे. ५५ किलो वजनी गटात तिच्या नावावर स्नॅच प्रकारात ८८ किलो वजन उचलण्याचा राष्ट्रीय विक्रम आहे..तिचे वडील सोरोखैबाम राजेन सिंग हे शेतकरी आहेत आणि कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी ते इंफाळमध्ये एक छोटे किराणा दुकानही चालवतात. लहानपणापासूनच खेळाची आवड असलेल्या बिंद्यारानीने २००८ ते २०१२ दरम्यान आधी तायक्वांडोचे प्रशिक्षण घेतले होते. मात्र, तिची कमी उंची आणि शारीरिक क्षमता Weightlifting अधिक योग्य असल्याचे ओळखून २०१३ मध्ये तिने या खेळात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला..India Medalist list in CWG 2026Gold वेटलिफ्टिंग - मीराबाई चानू ( ४८ किलो)Silverवेटलिफ्टिंग - ऋषिकांत सिंग चाननबाम ( ६० किलो), राजा मुथुपांडीने ( ६५ किलो) आणि ज्ञानेश्वरी यादव ( ५३ किलो)Bronzeपॅरा पॉवरलिफ्टिंग- झंडू कुमारने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.