क्रीडा

Commonwealth Games 2026: किराणा दुकान चालवणाऱ्या बापाच्या लेकीची अभिमानास्पद कामगिरी! बिंद्यारानी देवीने भारताला जिंकून दिले सहावे पदक

Women's 58kg weightlifting bronze Bindyarani Devi : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताच्या पदकांच्या खात्यात आणखी एका पदकाची भर पडली आहे. मणिपूरमधील इंफाळची बिंद्यारानी देवी सोरोखैबाम हिने महिला ५८ किलो वजनी गटातील वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकून भारताला स्पर्धेतील सहावे पदक मिळवून दिले.
Bindyarani Devi Clinches Bronze in Women's 58kg Weightlifting

Bindyarani Devi Clinches Bronze in Women's 58kg Weightlifting

Swadesh Ghanekar
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Bindyarani Devi wins bronze Commonwealth Games 2026: शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या बिंद्यारानी देवी सोरोखैबाम ( Bindyarani Devi Sorokhaibam) हिने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताला वेटलिफ्टिंग प्रकारात आणखी एक पदक पटकावून दिले. हे भारताचे एकूण सहावे पदक ठरले आणि यापैकी पाच पदकं ही वेटलिफ्टिंगमध्येच सलेली आहेत. त्यात मीराबाई चानूच्या एका सुवर्णपदकाचाही समावेश आहे. महिलांच्या ५८ किलो वजनी गटात इंफाळ, मणिपूर येथील लेकीने भारताचा तिरंगा डौलाने फडकवला. त्याआधी ज्ञानेश्वरी यादवने ( Gyaneshwari Yadav) ५३ किलो वजनी गटाच्या वेटलिफ्टिंग रौप्यपदक जिंकले.

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