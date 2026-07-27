Commonwealth Games 2026: इलेक्ट्रिशियनच्या लेकीने भारतासाठी जिंकलं पदक! ज्ञानेश्वरी यादवने गरिबीचा 'भार' झुगारून घडवला इतिहास, तिरंग्यासमोर नतमस्तक

Commonwealth Games 2026 weightlifting India medals: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताच्या खात्यात आणखी एक पदक जमा झाले आहे. भारताने या स्पर्धेत १ सुवर्ण, ३ रौप्य व १ कांस्य अशा पाच पदकांची कमाई केली आहे. सोमवारी ज्ञानेश्वरी यादवने ( Gyaneshwari Yadav) स्पर्धा विक्रमासह रौप्यपदकाची कमाई केली. तिने महिलांच्या ५३ किलो वजनी गटाच्या वेटलिफ्टिंग विभागात ही कामगिरी केली. अत्यंत गरिबीतून संघर्ष करत आलेली ज्ञानेश्वरी पदक निश्चित होताच खुर्चीवर ठेवलेल्या तिरंग्यासमोर नतमस्तक झाली. .वेटलिफ्टर मीराबाई चानूने ४८ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक जिंकले. वेटलिफ्टिंगमध्येच ऋषिकांत सिंग चाननबाम ( ६० किलो) आणि राजा मुथुपांडीने ( ६५ किलो) यांनी रौप्यपदक जिंकले. त्याआधी पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये झंडू कुमारने ( कांस्य) भारताचे पदकाचे खाते उघडले होते.स्पर्धेच्या पाचव्या दिवशी मुरली श्रीशंकरने लांब ८.०१ मीटर लांब उडी मारून अंतिम फेरीतील आपली जागा पक्की केली. २०० मीटर बटरफ्लाय गटात जलतरणपटू साजन प्रकाशने १:५८.५९ सेकंदाच्या वेळेसह फायनलमध्ये प्रवेश केला. पण, १०० मीटर स्पर्धेत गुरिंदरवीर सिंगला ( १०.३९ सेकंद) पहिल्या फेरीतच अपयश आले. तेजस शिर्सेने ११० मीटर अडथळ्यांच्या शर्यतीत १३.७६ सेकंदाच्या वेळेसह अंतिम फेरीत प्रवेश पक्का केला. आज रात्री २:१५ वाजता अंतिम फेरीत तो पदकासाठी उतरेल..Commonwealth Games 2026: भले शाब्बास! छत्रपती संभाजीनगरचा तेजस शिर्से फायनलमध्ये; पदकासाठीचा सामना केव्हा होणार घ्या जाणून.ज्ञानेश्वरीने स्नॅच प्रकारात ८८ किलो वजन उचलत आपल्या वैयक्तिक सर्वोत्तम कामगिरीची बरोबरी केली. त्यानंतर क्लीन अँड जर्कमध्ये १११ किलो वजन उचलून नवा वैयक्तिक विक्रम प्रस्थापित केला. एकूण १९९ किलो वजन उचलत तिने रौप्यपदकावर नाव कोरले. सुवर्णपदकासाठी तिने जोरदार लढत दिली, मात्र नायजेरियाच्या डिडीहने एकूण २०६ किलो वजन उचलत पहिले स्थान मिळवले. कॅनडाच्या रेबेका ग्राउल्सने १७८ किलो वजनासह कांस्यपदक निश्चित केले..Who is Gyaneshwari Yadav?ज्ञानेश्वरी यादव ही छत्तीसगडमधील राजनांदगाव येथील खेळाडू आहे. ज्ञानेश्वरीचे वडील दीपक यादव हे स्वतः एक उत्तम बॉडीबिल्डर होते. त्यांनी १९९७-९८ च्या काळात अविभाजित मध्य प्रदेशमध्ये 'मिस्टर मध्य प्रदेश किशोर', 'छत्तीसगड कुमार' आणि 'मिस्टर राजनांदगाव' यांसारखे अनेक महत्त्वाचे किताब जिंकले होते. त्यांना क्रीडा क्षेत्रात खूप पुढे जाण्याची इच्छा होती, मात्र लग्नानंतर आर्थिक परिस्थिती ढासळल्यामुळे त्यांना आपले खेळण्याचे स्वप्न मध्येच सोडून द्यावे लागले..Commonwealth Games 2026 : पदकाच्या अपेक्षा घेऊन, तो ग्लास्गोत आला अन् पहिल्याच फेरीत बाद झाला; गुरिंदरवीर सिंगच्या Exit ने भारताला धक्का....कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी दीपक यादव यांनी इलेक्ट्रिशियन म्हणून काम करायला सुरुवात केली. एका साध्या इलेक्ट्रिशियनच्या तुटपुंज्या उत्पन्नावर संपूर्ण कुटुंबाचा खर्च भागवणे आणि मुलांचे संगोपन करणे अत्यंत कठीण होते. ज्ञानेश्वरी जेव्हा इयत्ता ७ वीमध्ये होती, तेव्हा तिने स्थानिक जिममध्ये काही मुलांना वजन उचलताना पाहिले आणि तिला या खेळाची आवड निर्माण झाली. ज्ञानेश्वरीच्या प्रशिक्षणात आणि डाएटमध्ये कोणतीही कमतरता पडू नये म्हणून तिच्या पालकांनी स्वतःच्या गरजा बाजूला ठेवल्या.ज्ञानेश्वरीने जेव्हा २०२२ मध्ये ग्रीस येथे जागतिक ज्युनिअर चॅम्पियनशिपमध्ये रौप्य पदक जिंकले, तेव्हा तिच्या पालकांच्या आनंदाला परावार उरला नाही. तिच्या सततच्या यशानंतर छत्तीसगड सरकारने तिची पोलीस उपनिरीक्षक (ASI) पदावर थेट नियुक्ती केली. यामुळे कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती तर सुधारली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.