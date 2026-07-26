Video : स्टंट करताना हात सुटला अन्... कॉमनवेल्थ गेम्समध्ये थरारक अपघात! 19 वर्षीय जिम्नास्टला स्ट्रेचरवरून रुग्णालयात हलवलं

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ दरम्यान पुरुषांच्या सांघिक जिम्नॅस्टिक्स अंतिम फेरीत एक धक्कादायक घटना घडली आहे. इंग्लंडचा अवघा १९ वर्षीय जिम्नास्ट गेब्रियल लँगटन हाय बारवरील आपला रूटीन सादर करत असताना अचानक त्याचा हात निसटला आणि तो थेट डोक्याच्या बाजूने जमिनीवर कोसळला. हा अपघात इतका भीषण होता की काही क्षण संपूर्ण स्टेडियममध्ये शांतता पसरली. त्याचा हा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे..घटनेनंतर वैद्यकीय पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत लँगटनवर उपचार सुरू केले. काही मिनिटे तो स्वतः उठू शकला नाही. त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवरून रुग्णालयात हलवण्यात आले. या घटनेमुळे स्पर्धाही काही काळासाठी थांबवण्यात आली..IND vs ZIM: MY BAD...! ईशान किशनने सोपा रन-आऊट सोडला अन् डोक्यालाच हात लावला; Video Viral.गेब्रियल लँगटनला सहा वेळा ऑलिम्पिक पदक विजेता मॅक्स व्हिटलॉकच्या जागी इंग्लंडच्या संघात संधी मिळाली होती. इंग्लंड सलग चौथ्यांदा कॉमनवेल्थ गेम्सचे पुरुष सांघिक विजेतेपद पटकावण्याच्या प्रयत्नात होते. मात्र, या अपघातानंतरही संघाने स्पर्धा पूर्ण केली, पण सुवर्णपदक जिंकण्यात त्यांना अपयश आले. या स्पर्धेत कॅनडाने सुवर्णपदक पटकावले, तर इंग्लंडला रौप्य आणि ऑस्ट्रेलियाला कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले..स्पर्धेनंतर इंग्लंडचा जिम्नास्ट ल्यूक व्हाइटहाऊस म्हणाला, "आम्हाला मिळालेल्या माहितीनुसार गेब्रियलची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. जिम्नॅस्टिक्स हा अत्यंत धोकादायक खेळ आहे आणि अशा घटना त्याची जाणीव करून देतात. तरीही खेळाडूंना मानसिक धैर्य ठेवत स्पर्धा पूर्ण करावी लागते.".Who is Sher Singh: "देशच वाचला नाही तर नोकरीचे काय करू?"; कोण आहे जंतर-मंतरच्या आंदोलनातला तो पोलीस? viral video नंतर चौकशी सुरू.दरम्यान, अधिकृत माहितीनुसार, रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर गेब्रियल पूर्णपणे शुद्धीवर होता आणि डॉक्टरांशी संवादही साधत होता. त्याच्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवाल समाधानकारक आले असून त्याला कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही. त्यामुळे त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला असून सध्या टीम हॉटेलमध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.