Commonwealth Games 2026: धक्कादायक... ऑलिम्पिक पदक विजेत्या लव्हलिना बोरगोहैनचे सुवर्ण हुकलं...

Lovlina Borgohain Commonwealth Games 2026 final result : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ खऱ्या अर्थाने भारतासाठी कुणी गाजवली असेल तर बॉक्सिंगपटूंनी... मेरी कोमचा वसा घेऊन रिंगमध्ये उतरलेल्या भारतीय बॉक्सर्सनी राष्ट्रकुल स्पर्धा इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर भारताने पदक तालिकेत दहाव्या क्रमांकावरून थेट चौथ्या स्थानावर झेप घेतली. भारताचे दहाच्या दहा बॉक्सर्स फायनलमध्ये पोहोचले आणि त्यात साक्षी, प्रीती, जैस्मिन, प्रिया आणि अरुंद्धती यांनी सुवर्ण कामगिरी केली. जादूमणी सिंगला रौप्यपदक मिळाले. पण, भारताच्या या सुवर्ण दौडला ब्रेक लागला... लव्हलिना बोरगोहैनला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. .यापूर्वी २०१०, २०१८ व २०२२ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतीय बॉक्सिंगपटूंनी केवळ ३ सुवर्णपदकं जिंकता आली होती आणि ग्लासगोत हा विक्रम मोडला गेला. प्रीती पवार ( ५४ किलो), जैस्मिन लम्बोरिया ( ५७ किलो), साक्षी चौधरी ( ५१ किलो) आणि प्रिया घंघास ( ६० किलो) यांनी सुवर्ण कामगिरी करून भारताची घोडदौड सुरू ठेवली. जादुमणीला ५५ किलो गटात रौप्यपदक मिळाले. आता सर्वांच्या नजरा लव्हलिना, सचिन, अंकुश व नरेंदर यांच्यावर खिळल्या होत्या.. लव्हलिना बोरगोहैनसमोर ७५ किलो वजनी गटाच्या फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या इम्मा-सुई ग्रीनट्रीचे आव्हान होते. २०१८ च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेत लव्हलिना वादामुळे चर्चेत आली होती आणि तिला उपांत्यपूर्व फेरीत गाशा गुंडाळावा लागला होता. तिच्या निवडीबद्दल तिला कोणतीही अधिकृत सूचना मिळाली नसल्याचे उघड झाल्यानंतर, तिच्या निवडीची घोषणा वादाचा विषय ठरली होती. पण, २०२६ मध्ये ती या स्पर्धेत वर्ल्ड चॅम्पियन, आशियाई रौप्यपदक विजेती अन् २०२० ची ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेती म्हणून दाखल झाली..Commonwealth Games 2026: बॉक्सर्सची गोल्डन कामगिरी! ३० मिनिटांत ३ सुवर्णपदकं... अरुंद्धती चौधरीचे निर्विवाद वर्चस्व; भारताची Medal Tally मध्ये मोठी झेप....पहिल्या राऊंडमध्ये ऑस्ट्रेलियन खेळाडूने १०-९, १०-९, ९-१०, १०-९, १०-९ अशी बाजी मारून लव्हलिनावर दडपण निर्माण केले. ग्रीनट्रीने जागतिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकले आहे आणि ती ऑस्ट्रेलियाची दोन वेळची चॅम्पियन आहे. पण, लव्हलिनाने दुसऱ्या राऊंडमध्ये १०-९, ९-१०, १०-९, १०-९, १०-९ असे पुनरागमन केले. आता तिसऱ्या राऊंडसाठी दोन्ही खेळाडू सज्ज झाल्या. ग्रीनट्रीने मुक्क्यांचा भडीमार केला, पण त्यातील बरेचसे ठोसे लक्ष्याला लागले नाहीत. लव्हलिना आपले ठोसे अचूक साधण्याचा प्रयत्न करत होती, पण तिला अजून ते जमले नव्हते. ग्रीनट्रीच्या चेहऱ्यावर एक लहानशी जखम दिसली, वैद्यकीय उपचारानंतर ती लगेचच बाजूला झाली. यावेळी पंचांनी ४-१ असा निकाल ग्रीनट्रीच्या बाजूने दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.