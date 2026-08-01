Commonwealth Games 2026: ७ सुवर्ण, ३ रौप्य.. बॉक्सिंगपटूंची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताची Medal Table मध्ये उत्तुंग भरारी, बघा कितव्या स्थानावर पोहोचले

India boxing wins 8 gold medals Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील शनिवारचा दिवस हा भारतीयांसाठी सुवर्णमयी राहिला... भारतीय बॉक्सिंगपटूंनी १० फायनलमध्ये प्रवेश करून आधीच पदक निश्चित केली होती, पण त्यात ते किती सुवर्ण जिंकतात याची उत्सुकता होती. प्रिती पवार व साक्षी चौधरी यांनी सुवर्ण सलामी दिल्यानंतर सचिन सिवाच, जैस्मिन लॅम्बोरिया, प्रिया घंघास व अरुंद्धती चौधरी यांनी सुवर्ण षटकार पूर्ण केला... त्यात सचिन सिचाव, अंकुश पांघल यांनी पिवळ्या पदकाची भर घातली. .ऑलिम्पिक पदक विजेत्या लव्हलिना बोरगोहैनला आलेले अपयश हे मनाला पटणारे नव्हते, परंतु तिने दिलेली कडवी टक्कर चाहत्यांच्या लक्षात राहील. तिच्यासह जादुमणी सिंग व आणि नरेंदर बेरवाल यांना रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. भारतीय बॉक्सिंगपटूंनी ७ सुवर्ण, ३ रौप्यपदकांसह राष्ट्रकुल स्पर्धेचा निरोप घेतला. बॉक्सिंगपटूंच्या या उल्लेखनीय, अविश्वसनीय कामगिरीमुळे भारत Medal Tally मध्ये चौथ्या क्रमांकावर येऊन बसला..Commonwealth Games 2026: सचिन... सचिन... पंचांनी १ गुण वजा केला, भारताचा बॉक्सर पेटला; तिसऱ्या फेरीत मुक्क्यांची बरसात करून जिंकले सुवर्ण... .साक्षी चौधरीने महिलांच्या ५१ किलो वजनी गटात इंग्लंडच्या रुबी व्हाईटचा पराभव करत सुवर्णपदक पटकावले. प्रीती पवारने महिलांच्या ५४ किलो वजनी गटात कॅनडाच्या स्कारलेट सवाना डेलगाडोला हरवून सुवर्णपदक पटकावले. जैस्मिन लॅम्बोरियाने उत्तर आयर्लंडच्या मिशेला वॉल्श हिला हरवून महिलांच्या ५७ किलो बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकले. प्रिया घंघासने कॅनडाच्या मेरी-बाथौल अल-अहमदिएहला हरवून ६० किलो गटात सुवर्णपदक जिंकले. अरुंधती चौधरीने चँटेल रीड (इंग्लंड) हिला हरवून महिलांच्या ७० किलो बॉक्सिंगमध्ये सुवर्णपदक जिंकले..लव्हलिना बोरगोहैनला महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या एमा स्यू ग्रीनट्कडून पराभव पत्करावा लागला. जादुमणी सिंगला पुरुषांच्या ५५ किलो वजनी गटात जये डिक्सन (ऑस्ट्रेलिया) कडून हार पत्करावी लागली. दिवसाच्या अखेरच्या सत्रात अंकुशने ८० किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात पिछाडीवरून कमबॅक करताना इंग्लंडच्या डिमेजी शिट्टूवर ४-१ असा विजय मिळवून भारताच्या खात्यात आणखी एक सुवर्णपदक जमा केले. ९०+ किलो वजनी गटात इंग्लंडच्या डॅमर थॉमसने निर्विवाद वर्चस्व गाजवून पहिल्या दोन फेऱ्या जिंकल्या. त्याने भारताच्या नरेंदर बेरवालला परतीचा मार्गच ठेवला नाही. त्यामुळे नरेंदरला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. .Commonwealth Games 2026 : २२ वर्षीय प्रियाची पहिलीच राष्ट्रकुल स्पर्धा अन् सुवर्णपदक... शेतकऱ्याच्या लेकीने इतिहास घडवला.India medal tally Commonwealth Games 2026 latestभारताच्या खात्यात १३ सुवर्ण ( त्यापैकी ७ बॉक्सिंगमध्ये), १७ रौप्य व ८ कांस्य अशी एकूण ३८ पदकं जमा झाले. बॉक्सिंगनंतर अॅथलेटिक्स व पॅरा अॅथलेटिक्समध्ये भारताने ( ३ सुवर्ण, ७ रौप्य व ५ कांस्य) सर्वाधिक १५ पदकं जिंकली. ज्युदोत २-१-१ अशी चार, वेटलिफ्टिंगमध्ये १-६-१ अशी आठ आणि पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये १ कांस्यपदक भारताने जिंकले. तत्पूर्वी, पुरुषांच्या पॅरा F57 Shot Put प्रकारात सोमन राणा व शुभम जुयाल यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकले, तर पुरुषांच्या तिहेरी उडीत प्रविण चित्रावेलने रौप्य व सेल्वा प्रभू थिरुमारनने कांस्यपदकाची कमाई केली. ज्युदोपटू उन्नती शर्माने महिलांच्या ६३ किलो वजनी गटात कांस्यपदक पटकावले. पण, ज्यूदोच्या ८१ किलो वजनी गटात हर्ष टोकसला कांस्यपदकाच्या लढतीत केशिन ओची ( ऑस्ट्रेलिया) कडून पराभव पत्करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.