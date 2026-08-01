क्रीडा

Commonwealth Games 2026: ७ सुवर्ण, ३ रौप्य.. बॉक्सिंगपटूंची ऐतिहासिक कामगिरी; भारताची Medal Table मध्ये उत्तुंग भरारी, बघा कितव्या स्थानावर पोहोचले

India medal tally Commonwealth Games 2026 latest: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील शनिवारचा दिवस भारतीय बॉक्सिंगसाठी सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. भारतीय पंचवीरांनी इतिहास घडवत ७ सुवर्ण आणि ३ रौप्यपदके जिंकून राष्ट्रकुल स्पर्धेतील सर्वोत्तम बॉक्सिंग मोहिमेची नोंद केली.
India boxing wins 7gold medals Commonwealth Games 2026

India boxing wins 7 gold medals Commonwealth Games 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India boxing wins 8 gold medals Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मधील शनिवारचा दिवस हा भारतीयांसाठी सुवर्णमयी राहिला... भारतीय बॉक्सिंगपटूंनी १० फायनलमध्ये प्रवेश करून आधीच पदक निश्चित केली होती, पण त्यात ते किती सुवर्ण जिंकतात याची उत्सुकता होती. प्रिती पवार व साक्षी चौधरी यांनी सुवर्ण सलामी दिल्यानंतर सचिन सिवाच, जैस्मिन लॅम्बोरिया, प्रिया घंघास व अरुंद्धती चौधरी यांनी सुवर्ण षटकार पूर्ण केला... त्यात सचिन सिचाव, अंकुश पांघल यांनी पिवळ्या पदकाची भर घातली.

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