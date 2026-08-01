Commonwealth Games 2026: दे दणा दण... पोरींनी जिंकली २ सुवर्ण! प्रीती पवार, जैस्मिन यांचा गोल्डन पंच; तिहेरी उडीत रौप्य व कांस्य...

India boxing gold medals Commonwealth Games 2026: भारताच्या १० बॉक्सिंगपटूंनी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये आपापल्या गटाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करून पदक पक्के केले. स्पर्धेत शनिवारी भारतीय बॉक्सर नेमकी किती सुवर्णपदकं जिंकतील याची उत्सुकता होती आणि प्रीती पवार व जैस्मिन यांनी सुवर्ण जिंकून सुरूवात दणक्यात केली. महिलांच्या ५४ किलो वजनी गटाच्या अंतिम सामन्यात प्रीती पवारने कॅनडाच्या एस. एस. डेलगाडोचा ५-० अशा एकमताने पराभव करत सुवर्णपदकावर नाव कोरले. सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ करत प्रीतीने प्रतिस्पर्धीला कोणतीही संधी दिली नाही. .महिलांच्या ५७ किलो वजनी गटात जैस्मिननेही तितकीच दमदार कामगिरी केली. उत्तर आयर्लंडच्या चार वेळा राष्ट्रकुल पदकविजेत्या मायकेला वॉल्शवर ५-० अशा दणदणीत विजयासह तिने सुवर्णपदक पटकावले. अनुभवी प्रतिस्पर्धीविरुद्ध जैस्मिनने दाखवलेला आत्मविश्वास आणि अचूक पंच सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारे ठरले. या दोन सुवर्णपदकांमुळे भारताची पदक संख्या ७ सुवर्ण, १३ रौप्य व ७ कांस्य अशी एकूण २७ अशी झाली आहे आणि पदकतालिकेत संघ सहाव्या क्रमांकावर आला आहे..India Medal Tally in CWG 2026: 'Gen Z' ची हवा! ज्युदोत ३ ऐतिहासिक पदकं अन् नीरजचे रौप्य... तालिकेत भारत कितव्या क्रमांकावर?.सलग दुसऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने तिहेरी उडीत पुन्हा एकदा दुहेरी पदक पटकावले आहे. मात्र गेल्या वेळेप्रमाणे यावेळी सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकता आले नाही. २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ३ सेंटीमीटरने कांस्यपदक हुकलेल्या प्रवीण चित्रवेलने चार वर्षांनंतर रौप्यपदक जिंकून आपली चूक सुधारली आहे. त्याने १६.५८ मीटर उडी मारली, तर जॉर्डन स्कॉटने १६.७२ मीटर उडी मारून सुवर्णपदक जिंकले. २०२२ मध्ये चित्रवेलने १६.८९ मीटर उडी मारली होती, जी आज सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी पुरेशी ठरली असती. सेल्वा प्रभूने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदार्पण करताना १६.५२ मीटर उडी मारून कांस्यपदक पटकावले.. दरम्यान, पॅरा ॲथलेटिक्स शुभम जुयाल आणि सोमन राणा यांनी पुरुषांच्या F57 गोळाफेकीची अंतिम फेरी गाठली. तेच पुरुषांच्या तिहेरी उडीत प्रवीण चित्रवेल आणि सेल्वा प्रभू तिरुमारन यांनी अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पॅरा ॲथलेटिक्सच्या १५०० मीटर T54 शर्यतीत रमेश षण्मुगमने फायनल गाठली. महिलांच्या १०,००० मीटर चालण्याच्या शर्यतीत प्रियांका गोस्वामी आणि रविना गायकवाड या पदकासाठी मैदानावर उतरणार. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.