Commonwealth Games 2026: अपघातात पाय गमावला, बॉक्सरचा गोळाफेकपटू झाला... सोनम राणाने ऐतिहासिक सुवर्ण जिंकले; दोन रौप्यपदकही खात्यात आले

Jadumani Singh silver Commonwealth Games 2026: भारतीय खेळाडूंनी राष्ट्रकुल क्रही स्पर्धा २०२६ मध्ये शनिवारी दिवसाची सुरुवात दोन सुवर्ण व एक रौप्य व कांस्यपदकाने केली. त्यात आणखी एका पदकाची भर पडली... जादुमणी सिंगला (५५ किलो) ला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. पुरुषांच्या गोळा फेकीत F57 प्रकारात पॅरा अॅथलीट सोनम राणा ( Soman Rana ) आणि सुभम जुयाल ( Shubham JUYAL) यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक नावावर केले. ज्युडोपटू उन्नती शर्माने न्यूझीलंडच्या कोना क्रिस्टीवर विजय मिळवत ६३ किलो वजनी गटाची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. जुडोपटू करणजीत सिंग मानने न्यूझीलंडच्या इलियट कॉनोलीवर विजय मिळवून पुरुषांच्या ९० किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..बॉक्सिंगपटू प्रीती पवारने ५४ किलो वजनी गटात कॅनडाच्या स्कारलेट डेलगाडोवर ५-० असा विजय मिळवून सुवर्णपदक पटकावले, तर ५७ किलो वजनी गटात जैस्मिन लॅम्बोरियाने ५-० अशा फरकाने आयर्लंडच्या मिचेला वॉल्शवर विजय मिळवून सुवर्णपदक नावावर केले. पुरुषांच्या ५५ किलो वजनी गटात जादुमणी सिंगला अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या जये डिक्सनविरुद्ध ०-५ असा पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे त्याला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. जागूमणी हा इरोइशेंबा, मणिपूर येथील आहे. तो भारतीय लष्कराचे प्रतिनिधित्व करतो. .सलग दुसऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने तिहेरी उडीत दोन पदकं भारतीयांनी पटकावली. फक्त यावेळी सुवर्णपदक जिंकता आले नाही. २०२२ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ३ सेंटीमीटरने कांस्यपदक हुकलेल्या प्रवीण चित्रवेलने चार वर्षांनंतर रौप्यपदक जिंकले, तर सेल्वा प्रभू थिरूमारनने पदार्पण करताना १६.५२ मीटर उडी मारून कांस्यपदक पटकावले..बिहारच्या सोनम राणा आणि उत्तराखंडच्या शुभम जुयाल यांनी MEN'S SHOT PUT F57 FINAL मध्ये अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक जिंकले. '२ गोर्खा रायफल्स' मधील माजी जवान सोनमने १३.४० मीटरसह सुवर्ण निश्चित केले, तर शुभम भारतीय सैन्यात लान्स नाईक पदावर कार्यरत आहे. त्याने १३.२८ मीटर अंतर गोळाफेक करून रौप्यपदक जिंकले. कॅमेरूनचा सेड्रीक एजामड्झीने १२.५७ मीटरसह कांस्यपदकाचा मानकरी ठरला. . लष्करी जवान असलेला सोमन, भारताच्या सर्वोत्कृष्ट बॉक्सरपैकी एक होता (२००५ च्या राष्ट्रीय स्पर्धेत पाचवा क्रमांक). २००६ मध्ये झालेल्या एका भूसुरुंग अपघाताने त्याच्या आयुष्याची दिशाच बदलून टाकली. त्याने गेल्या वर्षी जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत कांस्यपदक, मागील आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकले असून, आता तो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक विजेता आहे. .Commonwealth Games 2026: नीरज चोप्राचे 'सुवर्ण' हुकले, Rumesh Pathirage ने मारली बाजी; पाकड्या अर्शद नदीमची लाज गेली, वाचा काय झालं....दरम्यान, पॅरा ॲथलेटिक्स शुभम जुयाल आणि सोमन राणा यांनी पुरुषांच्या F57 गोळाफेकीची अंतिम फेरी गाठली. तेच पुरुषांच्या तिहेरी उडीत प्रवीण चित्रवेल आणि सेल्वा प्रभू तिरुमारन यांनी अंतिम फेरीत प्रवेश केला. पॅरा ॲथलेटिक्सच्या १५०० मीटर T54 शर्यतीत रमेश षण्मुगमने फायनल गाठली. महिलांच्या १०,००० मीटर चालण्याच्या शर्यतीत प्रियांका गोस्वामी आणि रविना गायकवाड या पदकासाठी मैदानावर उतरणार..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.