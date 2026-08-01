क्रीडा

Commonwealth Games 2026: अपघातात पाय गमावला, बॉक्सरचा गोळाफेकपटू झाला... सोनम राणाने ऐतिहासिक सुवर्ण जिंकले; दोन रौप्यपदकही खात्यात आले

Soman Rana inspirational story landmine accident: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये भारताच्या पॅरा अॅथलेटिक्स संघाने आणखी एक सुवर्णमय दिवस अनुभवला. पॅरा गोळाफेकपटू सोमन राणा याने ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकले. जदुमनी सिंह आणि शुभम जुयाल यांनीही रौप्यपदकांची केली.
Soman Rana Commonwealth Games 2026 gold medal

Soman Rana Commonwealth Games 2026 gold medal

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Jadumani Singh silver Commonwealth Games 2026: भारतीय खेळाडूंनी राष्ट्रकुल क्रही स्पर्धा २०२६ मध्ये शनिवारी दिवसाची सुरुवात दोन सुवर्ण व एक रौप्य व कांस्यपदकाने केली. त्यात आणखी एका पदकाची भर पडली... जादुमणी सिंगला (५५ किलो) ला रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. पुरुषांच्या गोळा फेकीत F57 प्रकारात पॅरा अॅथलीट सोनम राणा ( Soman Rana ) आणि सुभम जुयाल ( Shubham JUYAL) यांनी अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक नावावर केले. ज्युडोपटू उन्नती शर्माने न्यूझीलंडच्या कोना क्रिस्टीवर विजय मिळवत ६३ किलो वजनी गटाची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. जुडोपटू करणजीत सिंग मानने न्यूझीलंडच्या इलियट कॉनोलीवर विजय मिळवून पुरुषांच्या ९० किलो वजनी गटाच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

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