Commonwealth Games : २०३०मधील स्पर्धेचे बिगुल वाजले; राष्ट्रकुल स्पर्धेचा ध्वज गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द

गांधीनगर : गुजरातमधील अहमदाबाद येथे २०३०मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीला अधिकृत सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा ध्वज गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे औपचारिकरीत्या सुपूर्द करण्यात आला. ग्लासगोहून परतल्यानंतर उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी यांनी गांधीनगर येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांना हा ध्वज सन्मानपूर्वक दिला. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.ग्लासगो येथे रविवारी झालेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या समारोप समारंभात भारताकडे हा ध्वज अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आला होता. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, ऑलिंपिक सुवर्णपदक विजेता नीरज चोप्रा आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटनेच्या अध्यक्षा पी. टी. उषा उपस्थित होत्या. राज्य सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, हा ध्वज आता २०३०च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा होईपर्यंत गुजरातमध्येच राहणार आहे..हा ध्वज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘फिट इंडिया’ अभियानाला बळ देण्याबरोबरच खेळाडूंना प्रेरणा देईल आणि २०३० स्पर्धेच्या तयारीचे प्रतीक ठरेल. अहमदाबाद विमानतळावर पत्रकारांशी बोलताना हर्ष संघवी म्हणाले, की अहमदाबाद राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन नवा आदर्श निर्माण करेल. खेळाडूंना सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, जेणेकरून ते सर्वोत्तम कामगिरी करू शकतील..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत. अमली पदार्थविरोधी मोहीम क्रीडा खात्याची जबाबदारीही सांभाळणाऱ्या हर्ष संघवी यांनी सांगितले, की गुजरात सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘फिट इंडिया’ अभियानासह अमली पदार्थविरोधी मोहिमेला पुढे नेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. देशातील युवकांना क्रीडा क्षेत्रात अधिकाधिक संधी मिळाव्यात, यासाठी राज्य सरकार सातत्याने काम करीत राहील, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.