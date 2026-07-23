क्रीडा

Commonwealth Games ला आजपासून सुरुवात; भारताची मदार ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंगवर, पदकतालिकेत अव्वल पाचचे लक्ष्य

COMMONWEALTH GAMES GLASGOW : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे २३ जुलैला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेला सुरुवात होत आहे. भारताची पदकांची मुख्य आशा ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग आणि बॉक्सिंगवर आहे. 3. ७४ देशांतील सुमारे तीन हजार खेळाडू पदकांसाठी झुंज देणार आहेत.
Commonwealth Games

Commonwealth Games

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

India at Commonwealth Games 2026: स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे आजपासून (ता. २३) राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा श्रीगणेशा होणार आहे. २३ जुलै ते दोन ऑगस्टदरम्यान हा महत्त्वाचा क्रीडा महोत्सव रंगणार असून, भारताची पदक पटकावण्याची मदार ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग व बॉक्सिंग या खेळांवर असणार आहे. ७४ देशांतील जवळपास तीन हजार खेळाडू या स्पर्धेमध्ये पदकांवर नाव कोरण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावताना दिसणार आहेत.

Commonwealth Games
Commonwealth Games 2026: आता राष्ट्रकुल स्पर्धेची उत्सुकता, पण भारताच्या पदकसंख्येत मोठी घट होणार
Loading content, please wait...
Team India
Boxing
Commonwealth Weightlifting Championships
Indian weightlifting records