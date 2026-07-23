Commonwealth Games ला आजपासून सुरुवात; भारताची मदार ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंगवर, पदकतालिकेत अव्वल पाचचे लक्ष्य

India at Commonwealth Games 2026: स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे आजपासून (ता. २३) राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा श्रीगणेशा होणार आहे. २३ जुलै ते दोन ऑगस्टदरम्यान हा महत्त्वाचा क्रीडा महोत्सव रंगणार असून, भारताची पदक पटकावण्याची मदार ॲथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग व बॉक्सिंग या खेळांवर असणार आहे. ७४ देशांतील जवळपास तीन हजार खेळाडू या स्पर्धेमध्ये पदकांवर नाव कोरण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावताना दिसणार आहेत. .Commonwealth Games 2026: आता राष्ट्रकुल स्पर्धेची उत्सुकता, पण भारताच्या पदकसंख्येत मोठी घट होणार.या शतकात (२००२पासून) झालेल्या सहा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारत सातत्याने अव्वल पाच देशांच्या यादीत राहिला आहे. याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्यासाठी भारताचा संघ अथक परिश्रम करताना दिसणार आहे..ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया येथे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार होते; मात्र वेगाने वाढणारा खर्चाकडे लक्ष देता त्यांनी या आयोजनातून माघार घेतली. त्यानंतर २०१४मध्ये ज्या शहराने या क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन केले, त्यांनीच पुन्हा पुढाकार घेतला. ग्लासगोने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाचे शिवधनुष्य पेलले. मात्र स्पर्धा आयोजनाच्या बजेटला कात्री लावण्यात आली. १६० दशलक्ष पाउंड्सचा खर्च या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी करण्यात आला..स्पर्धेचा तपशील देश - ७४ॲथलीट्स - तीन हजारठिकाण - चारखेळ - १०उद्घाटन - २३ जुलै २०२६समारोप - २ ऑगस्ट २०२६.Commonwealth Games 2026: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी ५३ कोटींचा खर्च; क्रीडा मंत्रालयाकडून ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंगला प्राधान्य.या शतकातील भारताची राष्ट्रकुलमधील कामगिरी२००२ (मँचेस्टर) - ६९ पदके, दुसरे स्थान२००६ (मेलबर्न) - ५० पदके, चौथे स्थान२०१० (नवी दिल्ली) - १०१ पदके, दुसरे स्थान२०१४ (ग्लासगो) - ६४ पदके, पाचवे स्थान२०१८ (गोल्डकोस्ट) - ६६ पदके, तिसरे स्थान२०२२ (बर्मिंगहॅम) - ६१ पदके, चौथे स्थान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.