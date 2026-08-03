Grand Welcome for Athletes: राष्ट्रकुल पदकविजेत्यांचे जल्लोषात स्वागत; विमानतळावर चाहत्यांची झुंबड

नवी दिल्ली: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये पदक जिंकून भारताचा झेंडा रुबाबात फडकवणाऱ्या भारताच्या काही खेळाडूंचे रविवारी मायदेशात आगमन झाले. नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी विमानतळावर त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. मीराबाई चानू, लवप्रीत सिंग, ऋषिकांत सिंग व बिंदियाराणी देवी या वेटलिफ्टर्स पदकविजेत्या खेळाडूंच्या स्वागतासाठी क्रीडाप्रेमींची झुंबड उडाली..मीराबाई चानू हिने ४९ किलो वजनी गटात सलग तिसरे सुवर्णपदक जिंकले. याप्रसंगी ती म्हणाली, मी मणिपूरमधून आले आहे. देशासाठी काहीतरी चांगले करू शकले, याचा मला खूप अभिमान आहे. दरम्यान, पुरुषांच्या ११० किलोपेक्षा अधिक वजनी गटात अवघ्या एका किलोने सुवर्णपदक हुकल्याने रौप्यपदकावर समाधान मानणाऱ्या लवप्रीत सिंगने आता जपानमध्ये होणाऱ्या आशियाई स्पर्धेवर लक्ष केंद्रित केले आहे..Gold Rate Today: ऑगस्टमध्ये सोन्याचे भाव घसरले! उच्चांकापासून 36 हजारांनी स्वस्त; आजचा ताजा भाव पाहा.तो म्हणाला, भारतीय नौदल, कर्णधार विजयकुमार आणि माझे स्वागत करण्यासाठी आलेल्या सर्वांचे मी आभार मानतो. सुवर्णपदक हुकले, खेळात एक जिंकतो आणि एक हरतो. मी मेहनत घेतली आणि त्याचे फळ मिळाले. आता आशियाई स्पर्धेसाठी अधिक मेहनत घेईन..सुवर्ण जिंकण्याचा निर्धारमहिलांच्या ५८ किलो वजनी गटात ब्राँझपदक जिंकणाऱ्या बिंदियाराणी देवी म्हणाली, की सर्वांनी प्रेमाने स्वागत केले याचा खूप आनंद झाला. पुढील स्पर्धांसाठी मी आणखी कठोर सराव करीन. पुरुषांच्या ६० किलो वजनी गटात रौप्यपदक जिंकणाऱ्या ऋषिकांत सिंगने पुढच्या वेळी सुवर्णपदक जिंकण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तो म्हणाला, पुढच्या वेळी आणखी चांगली कामगिरी करून सुवर्णपदक जिंकण्याचा प्रयत्न करीन..Nanded Hingoli Toll Plaza: वसुली जोरदार! ८० किमी अंतरात २ टोल नाके, नांदेड-हिंगोली महामार्गावर नियमाला हरताळ.मीराबाई चानू असामान्य खेळाडू : विजय शर्मामुख्य राष्ट्रीय प्रशिक्षक विजय शर्मा म्हणाले, आमच्या खेळाडूंच्या कामगिरीचा आम्हाला अभिमान आहे. काही ठिकाणी आम्ही कमी पडलो, त्यावर काम करून पुढील वेळी रौप्यपदकाचे सुवर्णपदकात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करू. एकूण निकाल समाधानकारक आहे. तसेच मीराबाई चानूचे कौतुक करताना ते म्हणाले, मीराबाई चानू ही असामान्य खेळाडू आहे. तिची शिस्त आणि मेहनत यामुळेच ती सातत्याने यश मिळवत आहे. आता आमचे लक्ष्य आशियाई स्पर्धा आहे आणि तिथेही आम्ही पदक जिंकू, असा विश्वास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.