क्रीडा

Grand Welcome for Athletes: राष्ट्रकुल पदकविजेत्यांचे जल्लोषात स्वागत; विमानतळावर चाहत्यांची झुंबड

Medal-Winning Indian Athletes Receive Grand Welcome: मीराबाई चानू, लवप्रीत सिंग, ऋषिकांत सिंग आणि बिंदियाराणी देवी यांनी पुढील आशियाई स्पर्धेत आणखी दमदार कामगिरी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
Grand Welcome for Athletes

Grand Welcome for Athletes

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये पदक जिंकून भारताचा झेंडा रुबाबात फडकवणाऱ्या भारताच्या काही खेळाडूंचे रविवारी मायदेशात आगमन झाले. नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी विमानतळावर त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. मीराबाई चानू, लवप्रीत सिंग, ऋषिकांत सिंग व बिंदियाराणी देवी या वेटलिफ्टर्स पदकविजेत्या खेळाडूंच्या स्वागतासाठी क्रीडाप्रेमींची झुंबड उडाली.

Loading content, please wait...
sports
COMMONWEALTH GAMES