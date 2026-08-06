Para Athletics: राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्णपदक पटकावलेल्या मराठमोळ्या दिलीप गावितचा निर्धार; पॅरा आशियाई स्पर्धेत जागतिक विक्रमाचे लक्ष्य

नवी दिल्ली : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर आता महाराष्ट्राचा खेळाडू दिलीप गावित याने जपानमध्ये होत असलेल्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील १०० मीटर व ४०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत जागतिक विक्रमासह पदक पटकावण्याचा निर्धार बाळगला आहे. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविय यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये पदक जिंकलेल्या पॅरा खेळाडूंचा गौरव सोहळा आयोजित करण्यात आला. याप्रसंगी दिलीप गावित याने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. तो म्हणाला की, मला १०.२८ सेकंदांत शर्यत पूर्ण करावयाची आहे. सर्वसामान्य शर्यतीत सहभागी होणाऱ्या भारतीय खेळाडूकडून राष्ट्रीय विक्रम नोंदवण्याची वेळ याच वेळेच्या जवळपास आहे. मी याआधी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींसाठीच्या शर्यतीत सहभागी होत होतो..राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा व खेलो इंडियामध्ये मी पदके पटकावली आहेत. त्यानंतर मी पॅरा खेळांमध्ये सहभागी होऊ लागलो. २०२२ मधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये मी ४०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक पटकावले. आता राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पहिल्यांदाच १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सहभागी होऊन सुवर्णपदक जिंकले. आगामी आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये मला १०० तसेच ४०० अशा दोन्ही शर्यतींमध्ये जागतिक विक्रमासह पदक पटकवायचे आहे. .आव्हानात्मक शर्यत दिलीप गावित याने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आव्हानाबाबत मत व्यक्त करताना म्हटले की, मी १०० मीटर व ४०० मीटर अशा दोन्ही शर्यतींत सहभागी होतो, मात्र आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अधिक खडतर परिस्थिती असणार आहे. शर्यतीचा स्तरही वाढणार आहे. माझे प्रशिक्षक माझ्याकडून कसून सराव करवून घेतील. १०० मीटर शर्यतीचा आनंद दिलीप गावित याने एकाच वेळी दोन शर्यतींमध्ये उतरण्याच्या दबावाबाबत म्हटले की, मी ४०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सहभागी होतो. त्यामुळे १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सहभागी होण्याचा दबाव माझ्यावर नसतो. या शर्यतीत धावण्याचा आनंद मला मिळतो.. प्रशिक्षक वैजनाथ काळेंना श्रेय दिलीप गावित याने राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदकाचे श्रेय वैयक्तिक प्रशिक्षक वैजनाथ काळे यांना दिले. तो म्हणाला की, मी ग्लासगो येथील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत धावलो, तो दिवस गुरुपौर्णिमेचा होता. माझे प्रशिक्षक वैजनाथ काळे हे नेहमी मला सांगत असत की, काहीही झाले तरी देशाचा झेंडा रुबाबात फडकवण्याचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेव. त्यांचे हे शब्द मी कायमस्वरूपी मनावर कोरले. याचप्रसंगी ठरवले की, मी सुवर्णपदक जिंकल्यास ते माझ्या गुरूंना समर्पित करीन. २०१६ मध्ये त्यांनी मला मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.त्यांनी मला त्यांच्या घरी जागा दिली. कुटुंबीयांप्रमाणे मला त्यांनी वागवले. सराव व सहकार्यासाठी ते नेहमीच पुढे असायचे. विश्रांतीला बाय बाय दिलीप गावित याने आशियाई क्रीडा स्पर्धेआधी कुठलीही विश्रांती घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तो म्हणाला की, मी आतापर्यंत बरीच विश्रांती केली आहे. आता आशियाई स्पर्धेसह आणखी काही स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सरावाला प्राधान्य द्यावयाचे आहे. माझे प्रशिक्षक माझ्या सरावाचा कालावधी ठरवणार आहेत. सध्या ४०० मीटर धावण्याची शर्यत ही मुख्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.