क्रीडा

Para Athletics: राष्ट्रकुलमध्ये सुवर्णपदक पटकावलेल्या मराठमोळ्या दिलीप गावितचा निर्धार; पॅरा आशियाई स्पर्धेत जागतिक विक्रमाचे लक्ष्य

Dilip Gavit Eyes World Record at Para Asian Games: राष्ट्रकुल सुवर्णानंतर दिलीप गावितचे नवे लक्ष्य; पॅरा आशियाई १०० व ४०० मीटरमध्ये जागतिक विक्रमासह पदक जिंकण्याची तयारी, कठोर सरावाला सुरुवात
Commonwealth Champion Dilip Gavit Eyes Para Asian Games World Record After Winning Gold for India

Commonwealth Champion Dilip Gavit Eyes Para Asian Games World Record After Winning Gold for India

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये १०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर आता महाराष्ट्राचा खेळाडू दिलीप गावित याने जपानमध्ये होत असलेल्या पॅरा आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील १०० मीटर व ४०० मीटर धावण्याच्या शर्यतीत जागतिक विक्रमासह पदक पटकावण्याचा निर्धार बाळगला आहे.

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