क्रिकेटमध्ये क्रांती! पुरुष अन् महिला खेळाडू एकाच संघातून खेळणार; जाणून घ्या असे भन्नाट सामने कधी व कुठे होणार?

क्रिकेट म्हटलं की पुरुष आणि महिला संघांचे सामने वेगवेगळे पाहायला मिळतात. पण आता मैदानावर मुलं आणि मुली एकाच संघातून खेळताना दिसणार आहेत. एवढंच नाही, तर एका खेळाडूच्या कामगिरीचा परिणाम दुसऱ्या खेळाडूच्या विजयावरही होणार आहे. क्रिकेटच्या पारंपरिक चौकटीबाहेरचा हा अनोखा प्रयोग श्रीलंकेत होणार असून, त्याचं नाव ‘टेस्ट ट्वेंटी’ आहे, असं ठेवण्यात आलं आहे. .श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लबमध्ये १४ ते २९ नोव्हेंबरदरम्यान ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे. ८० षटकांच्या या फॉरमॅटमध्ये मुलं आणि मुली एकत्र खेळतील. क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशा प्रकारच्या स्पर्धेचं आयोजन केलं जात असल्याचा आयोजकांचा दावा आहे..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.एकाच संघात ४० खेळाडूया स्पर्धेत जगभरातील १३ ते २१ वयोगटातील १६० युवा क्रिकेटपटू सहभागी होतील. त्यांची चार महाद्वीपीय संघांमध्ये विभागणी केली जाणार आहे. प्रत्येक संघात २० मुलं आणि २० मुली, असे एकूण ४० खेळाडू असतील. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य म्हणजे मुलं आणि मुली स्वतंत्र संघ म्हणून खेळणार नाहीत. दोघांच्या कामगिरीचा परिणाम एकाच संघाच्या निकालावर होईल. त्यामुळे वैयक्तिक कामगिरीसोबतच एकमेकांना साथ देणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे..दिवसा लाल चेंडू, रात्री पांढरा चेंडूया स्पर्धेतील सामने एका दिवसात पूर्ण होतील. एकूण ८० षटकांचा खेळ दोन भागांत विभागला जाईल. सुरुवातीची ४० षटकं दिवसा लाल चेंडूने आणि पांढऱ्या कपड्यांत खेळली जातील. त्यानंतर रंगीत कपडे घालून फ्लडलाइट्सच्या प्रकाशात पांढऱ्या चेंडूने उर्वरित ४० षटकांचा खेळ होईल. प्रत्येक संघाला दोनदा फलंदाजी करण्याची संधी मिळेल. पहिल्या सत्रात केलेल्या धावा संघाच्या एकूण धावसंख्येत कायम राहतील. त्यामुळे दिवसा मिळवलेली आघाडी रात्रीच्या खेळातही महत्त्वाची ठरेल..‘पॅरिटी रूल’ ठरणार खासया स्पर्धेतील सर्वात वेगळा नियम म्हणजे ‘पॅरिटी रूल’. यानुसार मुलं आणि मुलींच्या कामगिरीचा एकमेकांच्या विजयाशी संबंध जोडला जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूची खेळी संघाच्या निकालासाठी महत्त्वाची ठरेल. मात्र, या नियमाची अचूक गुणपद्धती आणि सामन्याचा निकाल ठरवण्याची प्रक्रिया समजण्यासाठी आयोजकांचे सविस्तर नियम महत्त्वाचे असतील. या स्पर्धेच्या सल्लागार समितीत दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार एबी डिव्हिलियर्स, ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू मॅथ्यू हेडन आणि वेस्ट इंडिजचे महान कर्णधार सर क्लाइव्ह लॉयड यांचा समावेश आहे. दिल्लीचे क्रिकेट प्रशिक्षक राजकुमार शर्मा जागतिक निवड समितीचं नेतृत्व करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.