Cricket World Cup 2023 : क्रिकेट वर्ल्डकपच्या दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियानं दक्षिण अफ्रिकेवर ३ विकेट्सनं विजय मिळवला. त्यामुळं ऑस्ट्रेलिया दुसरी फायनलिस्ट टीम ठरली आहे. भारतानं यापूर्वीच न्यूझीलंडला पराभूत करत फायनलमध्ये स्थान मिळवलं आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी ही फानयल खास असणार आहे. कारण नवव्यांदा हा संघ फायनल खेळणार आहे. (Cricket World Cup 2023 Australia will play final for ninth time team India is ready to defend)

वीस वर्षांपूर्वीचा बदला घेण्याची भारतला संधी

ऑस्ट्रेलिया नऊ वेळा फायनलमध्ये खेळण्यासाठी सज्ज झाली आहे. यंदा त्यांना भारताचा सामना करायचा आहे. यावेळी फायनलचे हे दोन्ही संघ प्रचंड फॉर्मात आहेत. त्यामुळं कोण विश्वचषक जिंकेल याबाबत नेमकं काही भाकितं करणंही अवघड आहे. पण 2003 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या मानहानीकारक पराभवाचा बदला घेण्याची संधी भारताला आहे. (Latest Marathi News)

ऑस्ट्रेलियानं किती फायनल्स खेळल्या अन् जिंकल्या?

1975 - उपविजेता

1987 - चॅम्पियन्स

1996 - उपविजेता

1999 - चॅम्पियन्स

2003 - चॅम्पियन्स

2007 - चॅम्पियन्स

2015 - चॅम्पियन्स

2019 - सेमीफायनल

2023 - फायनलमध्ये दाखल

जगातल्या सर्वात मोठ्या स्टेडियममध्ये होणार फायनल

आता १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी गुजरातच्या अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर यंदाच्या वर्ल्डकपचा अंतिम सामना पार पडणार आहे. त्यामुळं भारत आणि ऑस्ट्रेलिया एकमेकांविरोधात या स्टेडियमवर भिडणार आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

नरेंद्र मोदी स्टेडियम हे जगातील सर्वात मोठं स्टेडियम आहे. या स्टेडियमची आसन क्षमता १ लाखांहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः फायनल पाहण्यासाठी स्टेडियममध्ये हजेरी लावणार आहेत.