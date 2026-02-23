क्रिकेट वर्ल्ड कप

आम्ही ईगो बाजूला ठेवला; भारताला हरवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधारानं डिवचलं

IND vs SA t20 Match : टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ फेरीत भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेनं पराभवाचा धक्का दिला. भारताला हरवल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधाराने संघाने केलेल्या कामगिरीचं कौतुक केलं.
India Suffer Defeat Against South Africa in Super 8 Clash

सूरज यादव
भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६मध्ये सुपर ८ स्टेजच्या सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताला पराभव स्वीकारावा लागला. गेल्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अंतिम सामन्यात भारतानेच दक्षिण आफ्रिकेला हरवलं होतं. आता सुपर ८ स्टेजमध्ये भारतीय संघाला हरवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमने टीम इंडियाला डिवचलंय. दक्षिण आफ्रिकेचे ३ गडी २० धावातच बाद झाले होते. त्यानंतर झालेल्या १०० धावांच्या भागिदारीने सामन्याचं चित्र बदललं.

