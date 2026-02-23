आम्ही ईगो बाजूला ठेवला; भारताला हरवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या कर्णधारानं डिवचलं

भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६मध्ये सुपर ८ स्टेजच्या सुरुवातीलाच मोठा धक्का बसला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध भारताला पराभव स्वीकारावा लागला. गेल्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत अंतिम सामन्यात भारतानेच दक्षिण आफ्रिकेला हरवलं होतं. आता सुपर ८ स्टेजमध्ये भारतीय संघाला हरवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमने टीम इंडियाला डिवचलंय. दक्षिण आफ्रिकेचे ३ गडी २० धावातच बाद झाले होते. त्यानंतर झालेल्या १०० धावांच्या भागिदारीने सामन्याचं चित्र बदललं..दक्षिण आफ्रिकेच्या या विजयामुळे भारताची आयसीसी स्पर्धेत सलग १७ विजयानंतर ब्रेक लागला आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं प्रथम फलंदाजी करताना भारतासमोर १८८ धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. पण भारतीय संघ १८.५ षटकात ११ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला. भारताचे आघाडीचे फलंदाज धावांसाठी धडपडत होते. १० षटकात ५१ धावात भारताने पाच फलंदाज गमावले होते..IND vs SA: भारतीय संघाचा पराभव, पण बुमराह-अर्शदीपचे मोठे विक्रम; T20 World Cup इतिहासात ठरले सरस भारतीय गोलंदाज.एडन मार्करमने विजयानंतर बोलताना म्हटलं की, संघाने जबरदस्त कामगिरी केली. इथली खेळपट्टी वेगळ्या पद्धतीची होती. त्यामुळे खेळपट्टीचा अंदाज आधीच घेतला आणि ठरल्यानुसार कामगिरी करण्यासाठी खेळाडूंनी स्वत:ला बदललं. गोलंदाजांच्या कामगिरीचं कौतुक करावं लागेल. ते कष्ट घेत होते पण सुरुवातीला अडचणी होत्या. शेवटी त्यांनी जे केलं तो खूपच चांगला प्रयत्न होता..मला वाटतं की सर्वात महत्त्वाची भागिदारी ठरली. मिलर आणि ब्रेविस यांनी सर्वकाही केलं. हातातून निसटलेला सामना त्यांनी सावरला आणि खेचून आणला. आम्ही इगो बाजूला ठेवून जितकं खेळता येईल तितकं खेळलो असं म्हणत मार्करमने भारताला डिवचलं. लुंगी एनगिडीने केलेल्या कामगिरीचंही मार्करमने कौतुक केलं. तो काहीही करायला तयार असतो आणि एक बेस्ट टीम प्लेअर असल्याचं मार्करम म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.