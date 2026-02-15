क्रिकेट वर्ल्ड कप

Ind vs Pak: यालाच म्हणतात तयारी! पाकिस्तानला भिडण्यासाठी सूर्यकुमार यादव बनला ‘उस्मान तारिक’, नेट्समध्ये गोलंदाजीची हुबेहूब नक्कल

India vs Pakistan T20 World Cup 2026 : भारत-पाकिस्तान टी-२० विश्वचषक सामन्याआधी कोलंबोत भारतीय संघाचा जोरदार सराव; सूर्यकुमार यादवने उस्मान तारिकच्या गोलंदाजी अॅक्शनची केली मजेशीर नक्कल, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल
आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या पूर्वसंध्येला एक रोचक घटना घडली आहे. पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या अनोख्या गोलंदाजी शैलीमुळे भारतीय संघात चर्चा सुरू असतानाच, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नेट सरावात त्याच्या अॅक्शनची मजेदार नक्कल केली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरत असून, चाहत्यांना सामन्यापूर्वी मनोरंजन मिळाले आहे. उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीमध्ये रन-अप दरम्यान एक छोटासा विराम घेतला जातो, ज्यामुळे फलंदाजांना भ्रमित करण्याचे काम होते. हे अॅक्शन आयसीसीने पूर्णपणे वैध ठरवले आहे, तरीही ते फलंदाजांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे.

