Ind vs Pak: यालाच म्हणतात तयारी! पाकिस्तानला भिडण्यासाठी सूर्यकुमार यादव बनला ‘उस्मान तारिक’, नेट्समध्ये गोलंदाजीची हुबेहूब नक्कल

आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या पूर्वसंध्येला एक रोचक घटना घडली आहे. पाकिस्तानी फिरकी गोलंदाज उस्मान तारिकच्या अनोख्या गोलंदाजी शैलीमुळे भारतीय संघात चर्चा सुरू असतानाच, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नेट सरावात त्याच्या अॅक्शनची मजेदार नक्कल केली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरत असून, चाहत्यांना सामन्यापूर्वी मनोरंजन मिळाले आहे. उस्मान तारिकच्या गोलंदाजीमध्ये रन-अप दरम्यान एक छोटासा विराम घेतला जातो, ज्यामुळे फलंदाजांना भ्रमित करण्याचे काम होते. हे अॅक्शन आयसीसीने पूर्णपणे वैध ठरवले आहे, तरीही ते फलंदाजांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे..१४ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर भारतीय संघाने जोरदार सराव केला. या सत्रात सूर्यकुमार यादवने उस्मानच्या शैलीत गोलंदाजी करून रिंकू सिंग आणि अभिषेक शर्माला तयार केले. सूर्याने चेंडू सोडण्यापूर्वी थोडा थांबून साईड-ऑन अँगलचा वापर केला, ज्यामुळे नेट्समध्ये मजेशीर वातावरण निर्माण झाले. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. तथापि, भारतीय संघात उस्मानबद्दल कोणतीही भीती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सूर्यकुमारने ही नक्कल केवळ मनोरंजनासाठी केली असून, संघाने या गोलंदाजाला सामोरे जाण्यासाठी तयारी पूर्ण केली आहे. सराव सत्रात पावसामुळे काही व्यत्यय आला, परंतु संघाने आपली तयारी कायम ठेवली..T20 World Cup 2026: द. आफ्रिका - न्यूझीलंड संघात वर्चस्वाची लढाई; अव्वल क्रमांकासाठी रंगणार थरार.आज, १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या या सामन्यात पावसाची शक्यता असल्याने चाहत्यांची चिंता वाढली आहे. तरीही, सामना पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय संघासाठी सकारात्मक बाब म्हणजे अभिषेक शर्मा पूर्णपणे तंदुरुस्त झाला असून, त्याने सरावात फलंदाजी केली. कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही सामन्यात खेळण्याची पुष्टी केली आहे, ज्यामुळे संजू सॅमसनला बाहेर बसावे लागेल. कुलदीप यादवला संधी मिळेल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. कोलंबोची खेळपट्टी फिरकी गोलंदाजांसाठी अनुकूल असल्याने कुलदीपला अर्शदीप सिंगच्या जागी खेळवणे हा योग्य निर्णय ठरू शकतो. हीच खेळपट्टी ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध झिम्बाब्वे सामन्यात वापरली गेली होती, ज्यात झिम्बाब्वेने विजय मिळवला..उस्मान तारिकबद्दल बोलताना माजी भारतीय फिरकीपटू हरभजन सिंगने पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, त्याने आयएलटी२० मध्ये उस्मानला गोलंदाजी करताना पाहिले आहे. तेथे तो सर्वोत्तम गोलंदाजांपैकी एक होता. सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये संधी मिळाल्यावर त्याने सामनावीर होण्याचे काम केले. उस्मान इतर फिरकीपटूंपेक्षा वेगळा आहे, कारण त्याच्याकडे विविध व्हेरिएशन्स आहेत. त्याच्या 'स्टँड अँड डिलिव्हर' अॅक्शनबद्दल चर्चा आहे, पण ते सहज नाही. कोणीही उभे राहून गोलंदाजी करू शकते, पण व्हेरिएशन्स आणि वेग असणे महत्त्वाचे आहे. मोठ्या मैदानांवर आणि मंद खेळपट्टीवर त्याला मारणे अवघड आहे..उस्मान तारिकच्या अॅक्शनमुळे पाकिस्तानी संघाला फायदा होत असला तरी, भारताने सरावात त्याला सामोरे जाण्याची रणनीती आखली आहे. चाहत्यांना आजच्या सामन्यात रोमांचक लढत पाहायला मिळेल, ज्यात फिरकी गोलंदाजी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सूर्यकुमारची नक्कल केवळ मनोरंजन नव्हती, तर संघाच्या तयारीचा भाग होती. आता सर्वांच्या नजरा सामन्यावर आहेत.