T20 WC, IND vs ZIM: हारला तर बाहेर, जिंकला तरी टेन्शन कायम! भारताच्या सामन्यावर WI च्या निकालाची छाया, सेमीफायनलचं भवितव्य ठरणार

टी-२० विश्वचषक सुपर ८ टप्प्यातील निर्णायक सामना आज भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात खेळवला जाणार आहे. चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर संध्याकाळी सात वाजता सुरू होणाऱ्या या लढतीचा टॉस साडेसहा वाजता होईल. दोन्ही संघांसाठी ही ‘करो या मरो’ची लढाई ठरणार असून, पराभूत होणारा संघ उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून लगेच बाहेर पडेल. विजेत्या संघाला मात्र वेस्ट इंडिजच्या आजच्या पहिल्या सामन्याच्या निकालाकडे डोळे लावून बसावे लागेल. वेस्ट इंडिज जिंकल्यास भारतासाठी पुढील गणित बिकट होईल..दोन्ही संघांची सुरुवात अत्यंत निराशाजनकसुपर ८ मध्ये दोन्ही संघांची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक राहिली. भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ७६ धावांनी हार मानली, तर झिम्बाब्वेचा वेस्ट इंडिजकडून १०७ धावांनी मोठा पराभव झाला. तरीही आजचा सामना जिंकून दोन्ही संघ स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पूर्ण तयारीत आहेत.दोन्ही संघांमधील टी-२० इतिहासात भारताचे वर्चस्व स्पष्ट दिसते. आतापर्यंत झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळलेल्या १३ सामन्यांपैकी भारताने १० जिंकले आहेत. २०२२ च्या टी-२० विश्वचषकात सूर्यकुमार यादवच्या नाबाद अर्धशतकाने भारताने झिम्बाब्वेवर मात केली होती. यावेळीही सूर्यकुमार स्पर्धेतील भारताचे सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू आहेत. त्यांनी १८० धावा केल्या आहेत. गोलंदाजी विभागात वरुण चक्रवर्ती आघाडीवर असून, जसप्रीत बुमराह आणि अर्शदीप सिंग यांनी त्याला उत्तम साथ दिली आहे..रिंकू सिंग खेळणार?दरम्यान, भारतीय फलंदाज रिंकू सिंगचे वडील कर्करोगाशी झुंज देत आहेत. त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याने रिंकू मंगळवारी चेन्नईहून नोएडा येथे रवाना झाला होता. संघ व्यवस्थापनाने मात्र आशा व्यक्त केली आहे की रिंकू आजच्या सामन्यापूर्वी संघात सामील होऊ शकतो. फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत सकारात्मक संकेत दिले आहेत.झिम्बाब्वेकडून ब्रायन बेनेटने १८२ धावांसह सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेविरुद्धच्या विजयात त्याने निर्णायक भूमिका बजावली. गोलंदाजीमध्ये ब्लेसिंग मुझारबानीने ११ बळी घेतले आहेत. सिकंदर रझा ३००० टी-२० आंतरराष्ट्रीय धावांपासून फक्त १५ धावा दूर आहेत, तर रायन बर्ल २००० धावांच्या टप्प्यापासून ५७ धावा दूर आहेत..T20 WC, IND vs ZIM: संजू सॅमसन, अक्षर पटेलचं पुनरागमन होणार, पण मग कोणाला मिळणार डच्चू? अशी असेल भारताची Playing XI.चेपॉकची नवीन खेळपट्टी चांगली उसळी देणारीझिम्बाब्वेने भारतात आजपर्यंत कोणताही टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. त्यांनी भारतात फक्त १९ एकदिवसीय आणि ५ कसोटी सामने खेळले आहेत. चेपॉकची नवीन खेळपट्टी चांगली उसळी देणारी असून, येथे आतापर्यंत सर्व सामने १७० धावांपेक्षा अधिक धावसंख्येत संपले आहेत. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ४ आणि पाठलाग करणाऱ्या संघाने ५ सामने जिंकले आहेत. सरासरी पहिल्या डावातील धावसंख्या १८२ इतकी आहे. भारताने येथे तीन टी-२० सामने खेळले असून दोन जिंकले आहेत..भारताची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन : इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह..T20 WC, IND vs ZIM: भारतीय संघाला नेट रन रेट सुधरवायचा असेल तर झिम्बाब्वेविरुद्ध काय करावं लागेल? आपला संघ -३.८०० असा अडचणीत सापडलाय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.