0.12 second viral Video : मुंबई इंडियन्सच्या विजयासाठी नीता अंबानी काय करत होत्या? सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

MI vs RCB WPL 2026 opening match dramatic finish: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सलामीच्या लढतीत रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. सामना आपलाच आहे, या भ्रमात गतविजेता मुंबई इंडियन्सचा संघ होता. पण, नॅडिने डे क्लेर्कने शेवटच्या चार चेंडूंत मॅच फिरवली आणि RCB ला रोमहर्षक विजयाची नोंद करून दिली. मुंबई इंडियन्सचा विजय व्हावा यासाठी मालकीण नीता अंबानी ( Nita Ambani ) यांनी देवाचा धावा केल्याचा Video Viral झाला आहे. .मुंबई इंडियन्सने प्रथम फलंदाजी करताना ६ बाद १५४ धावा केल्या. गुनालन कमालिनीने ३२ धावांची खेळी करून मुंबईचा अडखळलेला डाव सावरला. अमेलिया केर व नॅट शिव्हर ब्रेंट या अपयशी ठरल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौर २० धावांचे योगदान देऊन माघारी परतल्या. निकोला केरी व संजीवन सजना यांनी दमदार खेळ केला. निकोलाने २९ चेंडूंत ४०, तर सजनाने २५ चेंडूंत ४५ धावांची खेळी केली..RCB च्या नॅडिने हिने २६ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात स्मृती मानधना ( १८), ग्रेस हॅरिस ( २५ ) यांनी चांगली सुरुवात केली होती. पण, दयालन हेमलथा ( ७), रिचा घोष ( ६) व राधा यादव ( १) यांच्या अपयशाने संघ अडचणीत सापडला होता. नॅडिने व अरुंद्धती रेड्डी ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि ५ बाद ६५ वरून संघाला ६ बाद ११७ धावांपर्यंत पोहोचवले. अरुंद्धती २० धावांवर बाद झाल्यानंतर नॅडिनेने खिंड लढवली..GT vs UPW WPL 2026 : पदार्पणात चमकली अनुष्का, गार्डनरसह जोडल्या १०३ धावा; यूपीची धुलाई करणारी Anushka Sharma कोण?.२४ चेंडूंत ३८ धावांचा पाठलाग करताना १७ व्या षटकात निकोला केरीच्या फुलटॉस चेंडूवर अरुंद्धतीने उत्तुंग फटका खेचला अन् सीमारेषेवर एमेलिया केरने तो टिपला. १८ चेंडूंत ३४ असा सामना आला अन् डे क्लेर्कवर सर्व भीस्त होती. ६ चेंडूंत १८ धावा हव्या असताना डे क्लेर्कने तिसऱ्या व चौथ्या चेंडूवर अनुक्रमे ६ व ४ धावा चोपल्या आणि अर्धशतक पूर्ण केले. पाचव्या चेंडूवर षटकार खेचून १ चेंडू २ धावा असा सामना जवळ आणला. तिने चौकार खेचून ३ विकेट्स राखून RCB ला थरारक विजय मिळवून दिला. क्लेर्क ४४ चेंडूंत ७ चौकार व २ षटकारांसह ६३ धावांवर नाबाद राहिली. .दरम्यान, मुंबई इंडियन्सच्या मालकिण बाई नीता अंबानी ( Nita Ambani Viral Video) त्यांच्या पर्समधून काहीतरी काढताना दिसल्या. त्यांनी त्या वस्तूला बोट लावला आणि नंतर तेच बोट आपल्या दोन्ही डोळ्यांवर टेकवून डोक्यावर फिरवले. असे त्यांनी दोनवेळा केले आणि हा व्हिडीओ चर्चेत आहे.