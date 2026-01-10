Cricket

0.12 second viral Video : मुंबई इंडियन्सच्या विजयासाठी नीता अंबानी काय करत होत्या? सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

Nita Ambani viral video after MI vs RCB WPL match: महिला प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्याच सामन्यात मुंबई इंडियन्सचा विजय जवळजवळ निश्चित वाटत असताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने अक्षरशः सामना हिसकावून नेला. या पराभवानंतर अवघ्या 0.12 सेकंदांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून त्यात मुंबई इंडियन्सच्या मालकीण Nita Ambani दिसत आहे.
Nita Ambani’s stunned reaction goes viral after RCB pull off a dramatic win against Mumbai Indians

MI vs RCB WPL 2026 opening match dramatic finish: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सलामीच्या लढतीत रोमहर्षक विजयाची नोंद केली. सामना आपलाच आहे, या भ्रमात गतविजेता मुंबई इंडियन्सचा संघ होता. पण, नॅडिने डे क्लेर्कने शेवटच्या चार चेंडूंत मॅच फिरवली आणि RCB ला रोमहर्षक विजयाची नोंद करून दिली. मुंबई इंडियन्सचा विजय व्हावा यासाठी मालकीण नीता अंबानी ( Nita Ambani ) यांनी देवाचा धावा केल्याचा Video Viral झाला आहे.

