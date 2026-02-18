मोठी बातमी : T20 World Cup 2028 साठी १२ संघ निश्चित झाले! भारतात खेळण्यास नकार देणारा बांगलादेशही खेळणार, डायरेक्ट एन्ट्री

Bangladesh direct qualification for Men’s T20 World Cup 2028: सध्या सुरू असलेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतून हाकलल्यानंतरही बांगलादेशने २०२८ मध्ये होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेची थेट पात्रता निश्चित केली आहे. बांगलादेशने भारतात सामने खेळण्यास नकार दिल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने स्कॉटलंडला त्यांच्या जागी संधी दिली. आयसीसीने दोन वर्षानंतर ऑस्ट्रेलिया-न्यूझीलंड येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या १२ संघांची नावे जाहीर केली आहेत. ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड हे यजमान म्हणून आधीच पात्र ठरले आहेत..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा २०२६ मधील अव्वल सात संघही पुढील वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरले आहेत. यातून यजमान न्यूझीलंडला वगळल्याने पुढील संघाला संधी मिळाली आहे. उर्वरीत तीन संघ हे आयसीसी क्रमवारीच्या जोरावर पात्र ठरले आहेत. ८ मार्चला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल होणार आहे आणि ९ मार्च रोजी आयसीसी पुरुष ट्वेंटी-२० संघ क्रमवारीत पुढील तीन सर्वोच्च क्रमांकाच्या संघांद्वारे १२ संघ पूर्ण होतील..बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि आयर्लंड हे संघ हे स्थान निश्चित करण्यासाठी सज्ज आहेत, कट ऑफ तारखेपूर्वी त्यांच्या क्रमवारीत बदल होण्याची शक्यता नाही, कारण या कालावधीत कोणतेही आंतरराष्ट्रीय सामने होणार नाहीत. उर्वरित आठ स्थाने अमेरिका, युरोप, आफ्रिका आणि आशिया-ईएपी या चार वेगवेगळ्या पात्रता स्पर्धांद्वारे निश्चित केली जातील . २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत कॅनडा अमेरिका विभागातून; इटली आणि नेदरलँड्स युरोपमधून; नामिबिया आणि झिम्बाब्वे आफ्रिकेतून; आणि नेपाळ, ओमान आणि यूएई आशिया-EAPमधून पात्र ठरले आहेत..Men’s T20 World Cup 2028: Qualification systemयजमान - ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील अव्वल ७ संघ ( यजमान सोडून ) -इंग्लंड, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, झिम्बाब्वेआयसीसी रँकींगमध्ये आघाडीचे संघ - अफगाणिस्तान, बांगलादेश, आयर्लडअमेरिकन क्वालिफायर - १ जागायुरोप क्वालिफायर - २ जागाआफ्रिका क्वालिफायर - २ जागाAsia–EAP क्वालिफायर - ३ जागा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.