T20 World Cup Prize Money : १२ संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडले! पण, प्रत्येकाने कोट्यवधी रुपये कमावले; ऑस्ट्रेलियाच्या वाट्याला...

How much money eliminated teams earned in T20 WC: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ फेरीतील आठ संघ निश्चित झाले आहेत. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांनी सुपर ८मधील आपली जागा पक्की केली आहे. माजी विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला गट फेरीतच गाशा गुंडाळावा लागला आहे. पण, ते रिकाम्या हाताने घरी परतणार नाही, तर आयसीसीने त्यांच्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या बक्षीस रकमेची घोषणा केली आहे. .पहिल्या फेरीत बाहेर पडलेल्या संघांना किती पैसे मिळतील?आयसीसीने २०२६ च्या वर्ल्ड कपसाठी बक्षीस रकमेचे कोणतेही अधिकृत आकडे जाहीर केलेले नाहीत. पण, अहवालांनुसार २०२४ च्या आवृत्तीच्या तुलनेत एकूण बक्षीस रकमेत अंदाजे २०% वाढ होऊ शकते. जर हे अंदाज कायम राहिले तर एकूण बक्षीस रक्कम ही अंदाजे १०० कोटी पासून ते १२० कोटींपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्याच अंदाजानुसार विजेत्या संघाला २७-२८ कोटी मिळू शकतात. उपविजेत्या संघाला १४ ते १५ कोटी, तर उपांत्य फेरीत पराभूत संघांना प्रत्येकी ७ ते ८ कोटी रुपये मिळतील. त्याशिवाय ५ ते १२ क्रमांकावर राहणाऱ्या संघांना प्रत्येकी ३.४८ कोटी दिले जाणार आहेत..Abhishek Sharma: शून्य, शून्य, शून्य... 'सुपर ८' पूर्वी अभिषेकला मिळाला सुनील गावस्करांचा सल्ला; म्हणाले, ४ डॉट बॉल खेळले तरी चालेल....या स्पर्धेत सहभाग घेणाऱ्या प्रत्येक संघाला आयसीसीकडून २.२८ कोटी दिले जाण्याचा अंदाज आहे. २०२६ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पहिल्या फेरीतून अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रेलिया, आयर्लंड, ओमान, इटली, नेपाळ, स्कॉटलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा आणि युएई हे संघ बाहेर पडले आहेत. ९ व्या ते १२ व्या क्रमांकावर असलेल्या प्रत्येक संघाला अंदाजे २.२५ कोटी रुपये मिळतील..१३ व्या ते २० व्या क्रमांकावर असलेल्या प्रत्येक संघाला अंदाजे २ कोटी रुपये मिळतील. याव्यतिरिक्त, स्पर्धेतील प्रत्येक विजयासाठी आयसीसी अतिरिक्त रोख रक्कम देते. संघांना जिंकल्यानंतर अंदाजे २८ लाख रुपये मिळतात. हे सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये जिंकलेल्या सामन्यांना लागू होते नाही. हा बोनस ग्रुप स्टेज आणि सुपर ८ मध्ये जिंकलेल्या सामन्यांसाठी दिला जातो..तो हत्यारा... माझ्याकडे Video पुरावे आहेत! पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर खळबळजनक आरोप; वर्ल्ड कपच्या तोंडावर पाकड्याचा 'कांड' उघड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.