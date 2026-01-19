WPL 2026: १३ चौकार अन् ३ षटकार! स्मृती मानधनाचे शतक थोडक्यात हुकले, RCB ची फायनलच्या दिशेने मजबूत वाटचाल

RCB fourth consecutive win in Women’s Premier League: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मधील विजयी घोडदौड कायम राखली आहे. रविवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धचा सामना त्यांनी ८ विकेट्स व १० चेंडू राखून जिंकताना विजयाचा चौकार मारला आणि WPL Point Table मध्ये अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली. DC च्या १६७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना RCB कर्णधार स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana )ने १३ चौकार व ३ षटकारांची आतषबाजी करून ६१ चेंडूंत ९६ धावांची खेळी केली. संघाला विजयासाठी १२ धावांची गरज असताना स्मृती बाद झाली आणि तिचे शतक हुकले. .WPL मध्ये ९०s मध्ये बाद होणारी स्मृती ही नववी खेळाडू ठरली. दिल्लीच्या कामगिरीत सुधारणा होताना दिसत नाहीए. शफाली वर्माने ४१ चेंडूंत ६२ धावांची खेळी केली, परंतु लिझली ली ( ४), लॉरा वॉलव्हार्ड ( ०), कर्णधार जेमिमा रॉड्रीग्ज ( ४), मॅरिझाने कॅप ( ०), निकी प्रसाद ( १२ ) आणि मिन्नू मणी (५) यांच्या अपयशाने दिल्लीला १६६ धावांपर्यंत थांबावे लागले. स्नेह राणा ( २२) आणि ल्युसी हॅमिल्टन ( ३६) यांनी तळाच्या क्रमांकावर दिलेले योगदान महत्त्वाचे ठरले. RCB च्या लॉरेन बेल व सायली सातघरे यांनी प्रत्येकी ३ स तर प्रेमा रावतने दोन विकेट्स घेतल्या..पाकड्यांचा 'बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दिवाना' प्रकार! मोहसिन नक्वी यांची T20 World Cup न खेळण्याची धमकी; म्हणतात, बांगलादेश....लक्ष्याचा पाठलाग करताना ग्रेस हॅरीस एक धाव करून माघारी परतली. पण, कर्णधार स्मृती व जॉर्जिया व्हॉल यांनी १४२ धावांची भागीदारी करून बंगळुरूचा विजय पक्का केला. स्मृती ६१ चेंडूंत १३ चौकार व ३ षटकारांसह ९६ धावांवर नंदीनी शर्माच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाली. व्हॉलने ४२ चेंडूंत ५४ धावांची नाबाद खेळी केली, त्यात ५ चौकार व २ षटकारांचा समावेश होता. RCB ने १८.२ षटकांत २ बाद १६९ धावा करून सलग चौथा विजय निश्चित केला..High scores For Women's Premier Leagueजॉर्जिया व्हाल - नाबाद ९९ धावा ( वि. RCB, २०२५)सोफी डिव्हाईन - ९९ धावा ( वि. गुजरात जायंट्स, २०२३)एलिसा हिली - नाबाद ९६ धावा ( वि. RCB, २०२३)बेथ मूनी - नाबाद ९६ धावा ( वि. यूपी वॉरियर्स, २०२५)स्मृती मानधना- ९६ धावा ( वि. दिल्ली कॅपिटल्स, २०२६)हरमनप्रीत कौर - नाबाद ९५ धावा ( वि. GG, २०२४)सोफी डिव्हाईन - ९५ धावा ( वि. DC, २०२६)मेग लॅनिंग - ९२ धावा ( वि. GG, २०२५)टी मॅकग्राथ - नाबाद ९० धावा ( वि. DC, २०२३)एलिसा पेरी - नाबाद ९० धावा ( वि. यूपी वॉरियर्स, २०२५).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.