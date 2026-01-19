Cricket

WPL 2026: १३ चौकार अन् ३ षटकार! स्मृती मानधनाचे शतक थोडक्यात हुकले, RCB ची फायनलच्या दिशेने मजबूत वाटचाल

Smriti Mandhana misses century in WPL 2026: महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये स्मृती मानधनाने पुन्हा एकदा आपला दर्जा सिद्ध केला. १६७ धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना तिचं शतक थोडक्यात हुकलं. RCB ने सलग चौथ्या विजयाची नोंद करताना फायनलच्या दिशेने आगेकूच केली आहे.
RCB fourth consecutive win in Women’s Premier League

RCB fourth consecutive win in Women’s Premier League

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

RCB fourth consecutive win in Women’s Premier League: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मधील विजयी घोडदौड कायम राखली आहे. रविवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धचा सामना त्यांनी ८ विकेट्स व १० चेंडू राखून जिंकताना विजयाचा चौकार मारला आणि WPL Point Table मध्ये अव्वल स्थानावरील पकड मजबूत केली. DC च्या १६७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना RCB कर्णधार स्मृती मानधना ( Smriti Mandhana )ने १३ चौकार व ३ षटकारांची आतषबाजी करून ६१ चेंडूंत ९६ धावांची खेळी केली. संघाला विजयासाठी १२ धावांची गरज असताना स्मृती बाद झाली आणि तिचे शतक हुकले.

Loading content, please wait...
sports
Delhi Capitals
Cricket News
Cricket News in Marathi
smriti mandhana
Jemimah Rodrigues
Womens Cricketer
cricket news today
Royal Challengers Bangalore
Women's Premier League

Related Stories

No stories found.